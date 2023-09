Striscia LED di 5 Metri: ravviva casa o il tuo locale con soli 12 euro!

Vorresti la tua stanzetta, l’ingresso della tua casa, il tuo bar o pub più vivace e colorito? Oppure vorresti rendere la tua festa di compleanno indimenticabile? Allora non perderti questa straordinaria offerta! Striscia LED lunga 5 Metri, con Bluetooth, RGB Smart, Telecomando e App per un controllo a distanza easy, la possibilità di cambia colore in base al ritmo della musica, Luci LED a risparmio energetico e molto altro…a soli 12,74€ (2,55€ / metro). In che modo? Grazie alla straordinaria promozione su Amazon che abbatte il prezzo del 33%! Anticipa amici, parenti o colleghi che vorranno sorprendere gli altri tanto quanto te!

Striscia LED di 5 Metri: tutte le caratteristiche

Con soli 12,74 euro porterai a casa una striscia LED lunga ben 5 metri che ti consente di scegliere le modalità dinamiche che preferisci: lampeggiare, saltare, strobe, ecc. Potrai regolare il colore, la luminosità e la frequenza lampeggiante. Ciò significa che potrai variare il suo utilizzo in base all’occasione: da un movimento dinamico su una base synth pop fino alla luce fissa o leggermente dinamica per rilassanti musiche ambient. Molto interessante poi che abbia un microfono incorporato che si sincronizza con qualsiasi musica. Quindi potrai anche decidere di far variare luci e movimento in base alla musica.

Tramite telecomando o la app, è anche possibile programmare un programma appropriato per qualsiasi occasione, come la modalità di allarme o notturna, la modalità festa, ecc. Il telecomando a infrarossi può essere utilizzato fino a una distanza di 10 metri. Quindi non avrai problemi ovunque ti trovi. Mentre la app si chiama”duoCol Strip” e potrai installarla sul tuo telefono scansionando il codice QR sulla confezione. La lunghezza di 5 metri consente di coprire tutta una stanza o un locale, così come il giardino. Si pensi a occasioni come un ricevimento, le feste di Natale o Halloween.

Per quanti temono chissà quale montaggio diciamo subito che la striscia di luce è autoadesiva, basta staccare la pellicola blu. Il nastro adesivo supplementare a doppia faccia è utilizzato solo per rinforzo. Cosa dobbiamo dirti ancora? Se non di affrettarti e fare tue queste strisce LED lunghe 5 metri, che ora paghi solo 12 euro!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.