Striscia LED Govee ad un prezzo FUORITUTTO su Amazon (-43%)

La striscia LED Goove Gaming G1 è in offerta su Amazon ad un fantastico prezzo di soli 39,99 euro invece di 69,99. Grazie a questo sistema potrai personalizzare al massimo la tua esperienza di gioco su PC creando un ambiente unico che si illumini seguendo l’azione dei tuoi giochi preferiti.

Striscia LED Goove in sconto: le caratteristiche

Questa striscia LED offre un’illuminazione RGBIC vivida e dinamica, sincronizzata con i punti pixel sullo schermo durante le intense sessioni di gioco. Le perle di luci LED ad alta densità garantiscono una distribuzione uniforme della luce, creando effetti luminosi straordinari che accentuano le esplosioni e i dettagli visivi dei giochi, trasformando il tuo spazio di gioco in un’esperienza visiva coinvolgente.

La tecnologia Govee PC DreamView permette di sincronizzare intelligentemente la striscia LED con altre 10 luci LED di Govee, creando un’atmosfera completa e coinvolgente.

Tramite l’app Govee Home e il software Govee Desktop puoi personalizzare l’illuminazione secondo le tue preferenze con una vasta gamma di modalità di scena preimpostate e modalità musicali. Precisamente, parliamo di 123 modalità di scena diverse e 11 modalità musicali, con cui puoi adattare facilmente l’illuminazione alle diverse situazioni di gioco e agli stati d’animo.

La striscia LED si adatta perfettamente a tutti i lati dello schermo del tuo PC, garantendo un’illuminazione a 360 gradi per una esperienza visiva più realistica. Facile da montare e utilizzare, basta incollare la striscia LED sul retro del monitor e collegarla all’app Govee Home e al software Govee Desktop per attivare la funzione di color-matching dello schermo. Tutto questo a soli 39,99 euro invece di 69,99. Da non perdere.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.