Striscia LED Smart con Alexa in SCONTO su Amazon OGGI

La striscia LED più venduta su Amazon è la TP-Link Tapo L900 ed è un best deal perché è adatto davvero a ogni esigenza e presenta diverse opzioni per personalizzare la propria casa è renderla più accogliente. È compatibile con gli assistenti vocali come Alexa e Google Assistant, in modo tale da poterla attivare solamente con l’utilizzo del comando vocale. Oggi è disponibile su Amazon a un prezzo davvero stracciato di appena 29,99€ con uno speciale sconto del -9%!

Puoi utilizzare la striscia LED anche mediante l’app Tapo, che ti consente di gestirla da remoto mediante lo smartphone. Ma una delle caratteristiche che diverte più gli acquirenti è la modalità “Sync-to-Music”: consiste nel poter sincronizzare la propria striscia LED con la musica che stai ascoltando, così da creare un’ottima esperienza visiva durante feste o altri momenti di intrattenimento!

La striscia LED intelligente TP-Link Tapo L900 è in sconto su Amazon

TP-Link Tapo L900 è ultra flessibile e può essere facilmente tagliata in base a ciò che preferisci ed è facilmente adattabile agli spazi di cui disponi. Ci sono vari tipi di colori e tonalità che puoi scegliere per avere l’atmosfera che desideri. Infatti, la luce può essere regolata sia per ottenere una luce bianca calda per un’atmosfera accogliere e sia una luce colorata per un atmosfera più ludica.

Puoi regolare l’accensione e lo spegnimento in automatico e a tuo piacimento scegliendo degli orari preimpostati. All’interno del pacco troverai un solo alimentatore insieme a due strisce led che daranno un tocco di vivacità nella tua casa. È disponibile su Amazon ancora per pochissime ore: acquistala subito prima che finisca a soli 29,99€ con uno sconto del 9% sul prezzo di listino!

