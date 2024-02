Striscia LED smart con Alexa TP-Link Tapo L900 a soli 19€ su Amazon

La TP-Link Tapo L900 è una striscia LED smart che offre una varietà di opzioni di illuminazione personalizzate per rendere la tua casa più accogliente e divertente. Il prodotto è compatibile con gli assistenti vocali come Alexa e Google Assistant, consentendoti di controllarla semplicemente usando il tuo comando vocale. Inoltre, puoi anche utilizzare l’app Tapo per gestire la luce da remoto tramite il tuo smartphone. Il tutto spendendo oggi appena 29€ su Amazon, grazie all’offerta che prevede uno sconto del 9%.

TP-Link Tapo L900, la striscia LED smart intelligente

Una delle caratteristiche più divertenti di questa striscia LED è la modalità “Sync-to-Music”. Puoi sincronizzare la luce con la musica che stai ascoltando, creando un’esperienza visiva coinvolgente per feste o momenti di intrattenimento. La striscia LED è flessibile e può essere tagliata o estesa secondo le tue esigenze. Puoi personalizzarla per adattarla a diversi spazi e ambienti.

Puoi scegliere tra una vasta gamma di colori e tonalità per creare l’atmosfera desiderata. La luce è regolabile in modo da poter ottenere sia una luce bianca calda per un’atmosfera accogliente che una luce colorata per un tocco di divertimento. Puoi programmare la striscia LED per accendersi e spegnersi automaticamente a orari preimpostati.

Questo pacchetto include due strisce LED con un solo alimentatore, comodo se desideri posizionarle in diverse stanze della casa. La TP-Link Tapo L900, dunque, è una soluzione di illuminazione intelligente e personalizzabile che può aggiungere un tocco di stile e divertimento alla tua casa.

Con il controllo vocale, l’applicazione e la modalità Sync-to-Music, offre molte opzioni per adattarsi alle tue esigenze di illuminazione e di intrattenimento. Il tutto spendendo oggi appena 29€ su Amazon, grazie all’offerta che prevede uno sconto del 9%.

