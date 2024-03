Striscia LED Smart: solo per oggi IN SCONTO (-25%) su Amazon!

Se vuoi illuminare casa tua con luci di tantissimi colori per divertirti con i tuoi amici o semplicemente per rendere più variopinto il tuo ambiente, la striscia LED smart di TP-Link Tapo in sconto oggi su Amazon sono la soluzione che fa al caso tuo. Sono le numero 1 più vendute su Amazon, e oggi le troviamo in esclusiva con un’offerta al tempo del -25% che fissa il prezzo finale a 29,99€.

Strisce LED Smart su Amazon: acquistale oggi per avere uno sconto esclusivo

Grazie a queste strisce LED potrai optare per ben 16 milioni di colori o diverse tonalità di bianco, passando dalla luce fredda a quella calda, per illuminare i tuoi ambienti come meglio credi. Le strisce LED di TP-Link Tapo hanno la tecnologia RGBIC, la quale consente di poter visualizzare più di un colore in contemporanea sulla stessa striscia, arrivando fino a 50 diverse zone di colore separate da poter controllare.

Queste strisce LED sono davvero eccellenti in diverse situazioni, che siano di relax con un libro o un film, o che siano per una party insieme ai nostri amici. Sono facilissime da installare: basterà tagliare la striscia LED della lunghezza desiderata e applicarla alla superficie che scegliamo grazie al supporto adesivo di cui dispone. Inoltre, questo prodotto è compatibile con gli assistenti vocali Amazon Alexa e Google Assistant.

Tramite l’app Tapo, l’installazione sarà semplice e intuitiva, che tu abbia uno smartphone Android o iOS. Infine, possiamo anche impostare giorni e orari di spegnimento e accensione della nostra striscia LED. Approfitta subito dell’offerta a tempo su Amazon: solo per oggi c’è un imperdibile sconto del 25%!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.