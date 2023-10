Ravviva casa con questa Striscia LED lunga 5 metri a soli 24 euro!

Una striscia LED è quello che ci vuole per cambiare gli ambienti domestici con poco, senza modifiche strutturali, giacché sono adesive. Basta infatti una nuova illuminazione per dare un cambio radicale alla propria casa o dare un nuovo stile al proprio locale. La striscia LED TP-Link Tapo L900-5 è molto utile allo scopo. Lunga 5 metri, può essere gestita tramite app ma anche assistente vocale, dato che è collegabile al Wi-Fi di casa. Inoltre, le luci possono seguire il ritmo della musica, e ciò è utile durante le feste o nei lounge bar per esempio. Non occorre per forza utilizzare tutti i 5 metri essendo accorciabile e facilmente distribuibile. Bene, ora paghi tutto questo solo 24,64 euro!

Striscia LED TP-Link Tapo L900-5: le caratteristiche

Puoi controllare la striscia led Tapo L900-5 comodamente tramite Amazon Alexa e Google Assistant, ma, come detto, anche tramite app visto che è collegabile al wi-fi di casa o della struttura dove viene utilizzato. E’ possibile scegliere tra 16 milioni di colori o diverse tonalità di bianco, dalla luce fredda a calda per dare il colore desiderato a una stanza. E’ anche possibile salvare i parametri dandogli un nome (film per quando vedi film, lettura per quando leggi un libro, festa per quando tieni un party, cena romantica, ecc.) e richiamarli rapidamente tramite l’app Tapo. Così non dovrai ogni volta impostarli quando ti serviranno.

Non sei costretto a usare, come dicevamo, tutti e 5 metri in un solo ambiente. Puoi anche tagliarli e distribuirli in più zone. Non dovrai fare buchi nel muro poiché c’è un adesivo che tiene molto bene su ogni parete. L’installazione e la gestione è intuitiva grazie alla comoda app Tapo per dispositivi Android e iOS. Può essere usato nelle temperature più estreme, dai -15 gradi di freddo ai +40 di caldo. Quindi puoi usarla anche nella casa al mare d’estate, o, viceversa, in montagna d’inverno.

Quindi, cosa aspetti? Dai nuova luce all’ambiente a cui tieni con questa Striscia LED TP-Link Tapo L900-5 che solo per oggi paghi 24,64 euro!

