Striscia led smart colorata: il SUPERPREZZO che aspettavi!

Le strisce led sono spesso il tocco giusto per creare l’atmosfera perfetta in molti ambienti. Quelle smart offrono una flessibilità e una semplicità d’uso molto elevata. Oggi è in sconto la striscia led da ben 5m di TP-Link Tapo: un prodotto molto interessante, dalle caratteristiche tecniche al top ad un prezzo davvero contenuto. Servono solo 34,99€ grazie allo sconto del 30% disponibile oggi su Amazon!

Il prodotto perfetto per la tua casa

In una casa smart non può mancare l’illuminazione intelligente d’ambiente. Uno dei modi per ricreare ambienti accoglienti e atmosfere particolari è senza dubbio quello di affidarsi a strisce led di illuminazione dimmerabili e colorate. Il prodotto di cui vi parliamo oggi made by TP-Link Tapo è questo e molto altro.

Parliamo di una striscia led da ben 5m, segmentata e sezionabile perfetta sia per libere installazioni che per installazioni nelle apposite fessure in cartongesso.

Il controller del prodotto è smart: questo permette di controllare la striscia led TP-Link Tapo direttamente attraverso il proprio smartphone o gli assistenti virtuali di Amazon e Google. Il bello però è che attraverso l’app ufficiale disponibile su Android e iOS è possibile non solo cambiare colore e intensità della luce emessa, ma anche cambiare colore sezione per sezione di ciascun led.

In questo modo, l’utente può ricreare un’esperienza di colore unica per rendere speciale l’atmosfera della propria casa. Il tutto avviene tramite Wi-Fi grazie appunto al controller della striscia.

Il montaggio è facilitato grazie al biadesivo di cui è dotata tutta la striscia TP-Link Tapo. Sarà quindi facilissimo posizionarla dove meglio si pensa. Ciascun led presente sulla striscia è di altissima qualità e ha un ciclo di vita garantito di 50.000 ore. Non manca uno strato protettivo per il circuito elettrico oltre che il rivestimento in poliuretano per preservare i led del prodotto.

Il prezzo è davvero ottimo: servono solo 34,99€ per acquistare la striscia led TP-Link Tapo su Amazon. Il prodotto è in sconto del 30% solo per oggi! Cosa aspetti?

