Striscia LED TP-Link: solo per oggi in SUPER SCONTO su Amazon

Se hai la necessità di dare un colore unico al tuo soggiorno o alla tua camera da letto, ecco che la strisca LED TP-Link Smart da 5 metri ti viene immediatamente in soccorso. Solo per oggi puoi approfittare di un’ottima offerta su Amazon: sconto del 25% che fa abbassare il prezzo da 50€ a 29,99€. Stiamo parlando però di un’offerta a tempo: ti conviene fare in fretta e non fartela scappare per nessun motivo!

Striscia LED TP-Link Smart da 5 metri: acquistala oggi su Amazon con un’esclusiva offerta a tempo

Con questa incredibile striscia LED potrai optare per 16 milioni di colori o moltissime altre tonalità di bianco, potendo switchare liberamente da luce fredda a calda per riuscire a dare un colore davvero unico alla tua stanza da letto o al tuo soggiorno. La striscia è inoltre dotata della tecnologia RGBIC che ti consentirà di visualizzare più di un colore alla volta sulla striscia contemporaneamente.

La striscia LED, in quanto “smart”, è gestibile facilmente dall’app Tapo, eventualmente chiedendo anche l’ausilio di assistenti virtuali come Amazon Alexa o Google Assistant. Se hai trovato l’assetto giusto per illuminare il tuo spazio, potrai salvare facilmente le impostazioni nell’app, così da poterle selezionare facilmente ogni volta che vuoi.

Questa striscia LED può essere tagliata in base alla lunghezza che preferisci e potrai applicarla facilmente alla parete o dietro la televisione grazie al efficiente supporto adesivo. Puoi impostare in automatico giorni e orari sia di accensione che si spegnimento. Approfitta immediatamente dell’offerta a tempo su Amazon: puoi acquistare questo fantastico prodotto al -25%, con un prezzo fissato a 29,99€ piuttosto che 49,99€. Fai in fretta, domani potrebbe già scomparire!

