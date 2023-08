Striscia SMART LED colorata da 5 Metri con Alex: la tua casa super colorata con 8€

Porta l’atmosfera perfetta nella tua casa con la Striscia LED Music Sync controllata tramite l’app Alexa. Queste luci LED non impermeabili, lunghe 5 metri, trasformeranno il tuo ambiente in un paradiso di colori e emozioni. Vai su Amazon, quindi, e falla tua con appena 8€ grazie al coupon da spuntare in pagina. Le spedizioni sono gratuite.

Striscia LED Alexa App Control Music Sync

Grazie all’integrazione con l’app Alexa, puoi controllare le luci con la semplice voce, rendendo l’esperienza ancora più intuitiva e divertente. Basta chiedere ad Alexa di cambiare colore, regolare l’intensità o sincronizzare le luci con la musica e il gioco è fatto.

La funzione Music Sync ti permette di immergerti in un’esperienza visiva straordinaria. Le luci LED reagiscono al ritmo della tua musica preferita, creando un effetto spettacolare che renderà ogni festa o serata speciale ancora più coinvolgente.

La striscia LED di 5 metri ti offre la flessibilità di decorare qualsiasi angolo della tua casa. Posizionala dietro la TV per un effetto cinematografico, lungo la parete per un’illuminazione ambientale, o addirittura sotto il letto per una luce soffusa per le tue serate di relax.

L’applicazione Alexa ti permette di personalizzare le impostazioni delle luci come preferisci. Scegli tra una vasta gamma di colori e effetti, regola l’intensità luminosa o crea il tuo programma di illuminazione personalizzato per rendere ogni momento unico e indimenticabile. Aggiungila al tuo carrello e falla tua con appena 8€ grazie al coupon da spuntare in pagina: lasciati trasportare in un mondo di luci, colori e divertimento senza limiti.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.