Strumento multiuso a martello 12 in 1 GENIALE: pinze, cacciaviti, sega, tutto in uno

Questo incredibile strumento a martello ha ben 12 funzioni tutte integrate nel proprio “corpo”. Proprio così, questo martello include diverse funzioni tra cui pinze, martello, sega doppie punte, cacciaviti, levachiodi, apri bottiglie, seghetto, coltellino, lima e altro ancora. Aspetti che lo rendono un ottimo accessorio ideale per il campeggio o per i lavoretti della vita quotidiana. Un piccolo gioiellino super utile in ogni occasione, che oggi puoi accaparrarti a soli 16€ su Amazon con le spedizioni gratuite garantite dai servizi Prime.

Gadget multifunzioni 12 in 1 con martello e cacciaviti

Il martello è realizzato in acciaio inossidabile di alta qualità e presenta un manico ergonomico in alluminio per garantire durata e robustezza. È progettato per essere utilizzato sia da destrimani che da mancini. Inoltre, dispone di un doppio dispositivo di bloccaggio di sicurezza che impedisce la chiusura accidentale della lama, riducendo il rischio di lesioni.

Quando è piegato, il martello degli attrezzi misura solo 13,8 cm e pesa 252 g, rendendolo compatto e portatile. È dotato di una guaina di nylon che consente di attaccarlo alla cintura, riducendo l’ingombro nello zaino. Dal manico del martello si possono poi estrarre rapidamente gli altri accessori utili per tagliare, fare leva, inchiodare, stringere viti, aprire idranti, rompere finestrini di auto, facciate di vetro, tagliare corde e altro ancora.

In definitiva, il martello BIBURY con 12 funzioni incluso nel set Hinshark è un gadget pratico e versatile per gli amanti dell’outdoor, gli artigiani e gli appassionati del fai da te. Può essere considerato come un’idea regalo per il compleanno, la festa del papà, San Valentino, Natale, anniversari e altre occasioni speciali. Ma intento puoi accaparrartelo a soli 16€ su Amazon con le spedizioni gratuite garantite dai servizi Prime.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.