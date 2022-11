Lo sapevamo da mesi, il prossimo inverno sarà il più difficile da affrontare degli ultimi anni, complice il rincaro dell’energia e le limitazioni stabilite dal governo Draghi in piena emergenza. Il riscaldamento a metano, visto l’aumento di prezzo rispetto allo scorso anno, non sarà la soluzione più economica per avere caldo in casa, anzi. Se il tuo obiettivo primario sarà passare l’inverno trovando una quadra nel bilancio familiare, senza brutte sorprese in bolletta, considera l’acquisto della stufa elettrica a basso consumo PROUS, ora disponibile su Amazon in offerta lampo al prezzo di 65,35€ invece di 99,99€.

PROUS, stufa elettrica a basso consumo con ventilatore 2000W

La stufa elettrica PROUS è un termoconvettore a risparmio energetico in grado di riscaldare in maniera uniforme un ambiente fino a 30 mq. Se hai bisogno di riscaldare un’altra zona della casa, puoi acquistare due modelli al prezzo di uno, approfittando dell’offerta lampo disponibile su Amazon. Questa stufa, a differenza di quelle tradizionali, monta un termostato, grazie al quale si spegne in automatico una volta che l’ambiente raggiunge la temperatura desiderata.

Un altro punto di forza della stufa elettrica del marchio PROUS è il funzionamento silenzioso, che rende questo prodotto ideale di notte, quando si legge o si studia. Inoltre è anche facile da trasportare: grazie alle comode maniglie incorporate, lo sposti da una stanza all’altra della casa senza fare fatica, anche in virtù del suo peso non eccessivo (3,6 kg). Altro aspetto fondamentale è la sicurezza: grazie all’inclinazione a 45° e la protezione inclusa contro il surriscaldamento, dopo che l’accendi non dovrai preoccuparti di nulla.

Approfitta dell’offerta lampo sulla stufa elettrica PROUS a basso consumo, tua a soli 65,35€ invece di 99,99€. Sono rimasti gli ultimi pezzi.

