STUFA elettrica a soli 9 EURO: attrezzati per l'inverno da ora!

L’inverno è ancora lontano, certo. Ma una strategia per risparmiare è quella di acquistare i prodotti proprio fuori stagione, possibilmente nel corso della stagione opposta. Quindi quelli invernali in estate e viceversa, così come quelli autunnali in primavera e viceversa. L’offerta allettante che rientriamo oggi rientra nella prima casistica: la stufa elettrica VCLPOWER a basso consumo e dalle dimensioni davvero ridotte è scontata oggi del 50%! Quindi la paghi solo 9,99 euro! Sconfiggi in battaglia il generale inverno come fossi Napoleone.

Stufa elettrica VCLPOWER: tutte le caratteristiche

Questa stufa elettrica VCLPOWER è dotata di componenti riscaldanti in ceramica avanzati e pastiglie riscaldanti PTC, che possono riscaldarsi rapidamente entro 3 secondi. La potenza nominale raggiunge i 1300 W. Molto comodo il fatto che il riscaldatore regoli in modo automatico la sua potenza in base alla temperatura ambiente, una funzione che solitamente in questa categoria di prodotti è un miraggio. Il che aiuta anche a risparmiare in bolletta, poiché consumerà il giusto in base alla reale esigenza di calore richiesta. Peraltro, il consumo energetico massimo è di 0,9 KWH all’ora, che equivale a 0,36eur (0,4eur per KWH al prezzo dell’elettricità).

Ancora, è dotato di protezione dal surriscaldamento e dal ribaltamento e dal materiale ignifugo ABS. La macchina spegnerà automaticamente l’alimentazione in caso di fenomeno di scarico durante l’uso. Se la temperatura all’interno del riscaldatore è troppo alta a causa dell’ambiente o del metodo di utilizzo improprio, la macchina spegnerà automaticamente l’alimentazione. Quindi, non dovrai temere pericolosi corto circuiti anche durante la notte. Molto silenzioso, visto che emette un rumore pari o inferiori a 45dB (su una scala che arriva a 120) silenzioso. Le dimensioni ridottissime (11,3 x 14,3 x 19 cm) e il peso di poco più di mezzo chilo (680,39 grammi) lo rendono facilmente spostabile tra una stanza e l’altra. Complice anche una comoda maniglia posta in alto. Occupa pochissimo spazio e puoi metterlo anche sul comodino.

Tutto questo a soli 9,99 euro. Solo se lo acquisti adesso! Cosa aspetti? Non attendere l’inverno per prenderne uno e pagarlo almeno il doppio!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.