Stufetta elettrica a basso consumo pieghevole: ti scaldi e spendi una MISERIA

In un momento di forte crisi economica come questo, coi prezzi dell’elettricità alle stelle, per riscaldarsi possono risultare molto utili delle piccole stufette a basso consumo energetico, spesso dei veri e propri ventilatori ad aria calda. Proprio come questo prodotto che vi segnaliamo oggi. Questo termoventilatore è uno di quelli più apprezzati dagli italiani e per questo anche uno dei più venduti. Caratterizzato da un interessante look leggermente vintage anni ’60, il modello riscalda bene, consuma pochissimo e, soprattutto, costa anche poco: e appena 25€ spuntando il coupon in pagina. Le spese di spedizione sono gratuite.

Stufetta elettrica pieghevole e portatile in ceramica

Questo piccolo termoventilatore ha uno stile unico e adotta un comodo design pieghevole, che lo rende facilmente trasportabile ovunque si voglia. E’ infatti super compatto, richiudibile ed è perfino dotato di un’asta regolabile. Tutti elementi che lo rendono comodo ed estremamente versatile. Ovviamente la sua dote principale, che poi è quella che ci interessa maggiormente, consiste nel fatto che assorbe poca corrente elettrica.

Puoi scegliere fra due modalità, quella base con un consumo massimo di 600W, e quella ad alte prestazioni con assorbimento massimo di 1000W. E quando non ti serve più, può essere ripiegato e riposto nel cassetto o nello sportelletto della credenza. È anche possibile riporlo nella borsa quando si esce, in modo da poter godere del calore a casa e fuori. Ovviamente non è un prodotto utile a scaldare intere stanze, ma per riscaldare una piccola area, magari poggiandolo su un tavolo o a terra. La testa può essere ruotata di 180° per soddisfare le esigenze di riscaldamento di diverse angolazioni.

Da questo punto di vista c’è da evidenziare anche come il rumore della stufetta elettrica è inferiore a 50 dB e quindi può scaldare lo spazio di cui hai bisogno mentre studi, leggi, lavori e guardi film senza suoni indesiderati. Molto carina poi la forma della base su cui poggia la struttura, dove si trova una sorta di piccolo scomparto lineare dove è possibile appoggiare il cellulare, magari per guardare un video, oppure per partecipare a una videochiamata di lavoro o privata, e così via. Insomma, un piccolo quanto utilissimo prodotto che fa comodo avere in casa e non solo, e che oggi puoi fare tuo con appena 25€, incluse le spese di spedizione con Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.