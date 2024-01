Stufetta SMART con assistenti vocali e termostato regolabile: con l'offerta LAMPO ti costa solo 44€

La stufetta elettrica GoveeLife è un dispositivo intelligente progettato per offrire un riscaldamento personalizzato e controllato tramite app. Con una potenza di 1500W e una tecnologia avanzata, questa stufa portatile in ceramica è ideale per riscaldare uffici, camere da letto e altri ambienti interni. Se vai su Amazon oggi la trovi in doppio sconto a 44€, ovvero il 22% è sul prezzo di listino e 25€ sono di bonus regalo da parte proprio di Amazon.

Potenza di riscaldamento efficiente: la stufetta elettrica GoveeLife da favola

Con una potenza di 1500W, la stufetta elettrica GoveeLife offre un riscaldamento rapido ed efficiente, garantendo che l’ambiente circostante raggiunga rapidamente la temperatura desiderata. Dotata di un termostato intelligente, questa stufetta regola automaticamente la temperatura per mantenere l’ambiente sempre confortevole. Il termostato offre una gestione efficiente dell’energia, aiutandoti a risparmiare sui costi di riscaldamento.

Una delle caratteristiche distintive di questa stufetta è la possibilità di controllarla tramite app sia in modalità Wi-Fi che Bluetooth. Utilizzando l’app GoveeLife, puoi regolare la temperatura, impostare programmazioni personalizzate e monitorare lo stato della stufa direttamente dal tuo smartphone. Con il suo design portatile, puoi posizionare la stufetta GoveeLife in diverse stanze secondo le tue esigenze di riscaldamento.



Il timer programmabile consente di impostare gli orari di accensione e spegnimento della stufa, contribuendo al risparmio energetico. Personalizza la programmazione in base alle tue routine quotidiane. La stufetta opera in modo silenzioso, garantendo un ambiente tranquillo senza disturbi. Grazie alla sua capacità di distribuire il calore in modo uniforme, crea una sensazione di comfort in tutta la stanza.

Questa stufetta è perfino compatibile con assistenti vocali come Amazon Alexa e Google Assistant, quindi rappresenta una soluzione moderna per il riscaldamento domestico o dell’ufficio. Con il controllo intelligente tramite app, il termostato regolabile e le caratteristiche di sicurezza, questa stufetta offre comfort termico personalizzato e praticità in un’unica soluzione. Oggi la trovi in doppio sconto a 44€, ovvero il 22% è sul prezzo di listino e 25€ sono di bonus regalo da parte proprio di Amazon.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.