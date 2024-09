Styling da parrucchiere con la Piastra per capelli Dyson in doppio sconto

Per ottenere un look perfetto ogni volta che vuoi, con risultati impeccabili come se fossi appena uscita dal parrucchiere, prova la Piastra per capelli Dyson Corrale! Oggi è disponibile su eBay a soli 314 euro grazie ad uno sconto del 22% ed un ulteriore coupon del 10% da sfruttare applicando il codice promo SETTEMBRE24 al momento dell’ordine.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile del doppio sconto, gli articoli stanno andando a ruba!

Piastra per capelli Dyson Corrale: funzionalità e modalità di utilizzo

La Piastra per capelli Dyson Corrale è un vero e proprio must-have per chi desidera un look impeccabile con acconciature sempre alla moda.

Si tratta dell’unica piastra con lamine flessibili in lega di rame che riducono i danni al capello, senza conseguenze sullo styling in quanto permettono di avere risultati da professionista con un calore minore. In questo modo i danni ai capelli saranno ridotti del 50% e, allo stesso tempo, avrai un minor effetto crespo ed elettrostatico.

Con questo accessorio, hai a disposizione tre diverse impostazioni di calore (165 °C, 185 °C e 210 °C) tra cui scegliere in base alla tipologia e alla lunghezza dei tuoi capelli e allo styling che desideri.

La modalità di utilizzo è più semplice che mai grazie ad uno schermo OLED che mostra l’autonomia della batteria, il livello della ricarica e la temperatura durante l’uso. Inoltre la piastra si spegne dopo 10 minuti di inattività, e dispone di una chiusura di sicurezza per riporla dove vuoi subito dopo l’uso.

Oggi la Piastra per capelli Dyson Corrale è disponibile su eBay a soli 314 euro grazie ad uno sconto del 22% ed un ulteriore coupon del 10% da sfruttare applicando il codice promo SETTEMBRE24 al momento dell’ordine. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile del doppio sconto, gli articoli stanno andando a ruba!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.