Su Amazon come al mercatino dell'usato: 5 giochi PlayStation 5 a meno di 20€

PlayStation 5 è stata la grande assente di questa settimana del Black Friday di Amazon. In tanti pensavano e speravano che la tanto agognata (e rara) console di Sony venisse proposta tra le offerte sul noto sito di e-commerce. Ma così non è stato. In compenso non sono mancati e non mancano, anche in questo ultimo giorno di offerte, tutta una serie di gadget e videogiochi legati a questa console. Un’occasione quindi per fare scorta senza doversi svenare. Non ci credete? Guardate.

Cinque giochi PlayStation 5 a meno di 20€

Per cominciare abbiamo stilato questa lista di gioconi venduti a un prezzo decisamente da bancarella dell’usato. L’elenco è composto da cinque videogiochi venduti oggi a un prezzo super vantaggioso da Amazon, per i quali è previsto un risparmio anche del 50-60% e le spedizioni gratuite e sicure di Amazon Prime. Ma tante sono le occasioni disponibili sulla pagina di Amazon dedicata alle offerte PlayStation, dove ce ne sono decine di altri per tutti i gusti e tutte le console Sony.

Uncharted: Raccolta L’Eredità dei ladri

La nuova versione remastered sfrutta a pieno le caratteristiche hardware di PS5 e si presenta con grafica e prestazioni migliorate, implementazione completa di Feedback aptico, Grilletti adattivi, Audio 3D e disco SSD, per il massimo dell’immersività e la migliore esperienza di gioco.

Mortal Kombat 11 Ultimate

Con risoluzione dinamica 4K, grafica migliorata, tempi di caricamento più brevi e compatibilità tra diverse generazioni per alcune modalità selezionate, questa edizione del famosissimo e violento picchiaduro è ancora più bello, fluido e spettacolare da giocare.

Assassin’s Creed Valhalla

Scrivi la tua saga vichinga in questo capitolo della popolare saga Ubisoft ambientata questa volta all’epoca delle invasioni vichinghe della futura Inghilterra. Le avanzate meccaniche RPG ti permettono di creare e far evolvere il tuo personaggio come preferisci e di cambiare così il mondo che ti circonda.

Alan Wake Remastered

Un gioco horror che sembra partorito dalla mente di Stephen King. Viaggia attraverso una versione visivamente sbalorditiva e terrificante del Pacifico nordorientale degli Stati Uniti, con una fedeltà visiva recentemente rimasterizzata che porta un gioco classico su nuove piattaforme e nuovi giocatori

FIFA 22 Standard Plus

Un nuovo inizio per una delle saghe più amate dai giocatori. È così che nascono le leggende di PlayStation, e tu stai per scoprirlo di persona in un modo fantastico. Sui passi del film di animazione di prossima uscita, rivivi l’esilarante storia dell’amicizia tra il Ratchet, meccanico della razza felinoide dei Lombax, e il ribelle robot sentinella Clank.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.