Su Amazon torna disponibile PlayStation 5 standard con Final Fantasy XVI: fate in fretta, pochi pezzi

PlayStation 5 standard edition, ovverosia quella principale, completa di lettore di supporti a disco, è disponibile su Amazon in bundle con l’attesissimo Final Fantasy XVI al costo totale di 619 euro. Se sei interessato a questa super console fai in fretta ad accaparrarti la tua copia, perché è introvabile e pertanto offerte come questa finiscono spesso in un lampo. La rarissima console di casa Sony è la più richiesta sul mercato anche per questo motivo, dunque quella di adesso su Amazon è un’occasione davvero unica.

PlayStation 5 con Final Fantasy XVI, affare su Amazon

Con la sua nuova console, Sony vuole garantire agli utenti di giocare alla massima risoluzione possibile a 60 fps, oppure a 120 fps per i titoli compatibili, con supporto per output a 120 Hz sui display 4K. PlayStation 5, tra l’altro, supporta l’output 8K per riprodurre i giochi su display con risoluzione 4320p, e funzioni avanzate come il ray tracing accelerato via hardware, tecnologia di rendering capace di offrire un’illuminazione realistica simulando il comportamento della luce, e il Machine Learning tramite DirectML.

La console, infine, non supporta la risoluzione 1440p in output. Di seguito è possibile dare un’occhiata a tutte le specifiche tecniche di PlayStation 5 Edizione Standard.

CPU : x86-64-AMD Ryzen Zen 2 – octa-core, 16 thread, fino a 3.5 GHz

: x86-64-AMD Ryzen Zen 2 – octa-core, 16 thread, fino a 3.5 GHz GPU : AMD Radeon RDNA 2, accelerazione ray-tracing hardware, frequenza variabile fino a 2,23 GHz, 10.3 TFLOPS

: AMD Radeon RDNA 2, accelerazione ray-tracing hardware, frequenza variabile fino a 2,23 GHz, 10.3 TFLOPS Dimensioni : 390 x 104 x 260 mm

: 390 x 104 x 260 mm Peso : 4,5 kg

: 4,5 kg RAM : 16GB GDDR6

: 16GB GDDR6 Archiviazione : 825GB SSD (espandibile tramite slot SSD). velocità di lettura 5,5 GB/s (Raw)

: 825GB SSD (espandibile tramite slot SSD). velocità di lettura 5,5 GB/s (Raw) Drive ottico : Blu-ray 4K

: Blu-ray 4K Uscita video : HDMI 2.1, supporto a 4K@120 Hz, 8K, VRR

: HDMI 2.1, supporto a 4K@120 Hz, 8K, VRR Audio : Tempest 3D AudioTech

: Tempest 3D AudioTech Porte : USB Type-A (Hi-Speed USB), USB Type-A (Super-Speed USB 10Gbps) x2, USB Type-C (Super-Speed USB 10Gbps)

Numeri alla mano la console, dentro la cui scocca batte un cuore AMD, si avvicina molto a un computer da gioco di fascia alta, sia per quanto riguarda le componenti interne che le caratteristiche. , Insomma, è una macchina potente ed equilibrata nelle prestazioni, corroborata da supporti come l’SSD, capace di garantire una velocità di trasferimento di 5.5 GB/s, che può arrivare a 8-9 GB/s con la compressione dei dati, e il chip sonoro Tempest 3D AudioTech.

