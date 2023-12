Su eBay è ancora Natale: Redmi Note 12 Pro a META' PREZZO! L'offerta da non perdere

Lo Xiaomi Redmi Note 12 Pro è un smartphone Android di buon livello, fortemente votato all’imaging, in grado di soddisfare anche l’utente più esigente. Oggi puoi pagarlo a metà prezzo (48%), quindi lo paghi solo 234 euro!

Xiaomi Redmi Note 12 Pro: le caratteristiche

Sorprende il display Touchscreen da 6.67 pollici che pone questo Redmi al vertice della categoria. Risoluzione di 2400×1080 pixel. Sul versante delle funzionalità a questo Redmi Note 12 Pro non manca davvero nulla. A cominciare dal modulo 5G che permette un trasferimento dati e una navigazione in internet eccellente, passando per la connettività Wi-fi e il GPS.

E’ un prodotto con pochi competitor per ciò che riguarda la multimedialità grazie alla fotocamera da ben 50 megapixel che permette di scattare foto di alta qualità con una risoluzione di 8165×6124 pixel e di registrare video in 4K alla risoluzione di 3840×2160 pixel. Lo spessore di 7.9mm è veramente contenuto e rende questo Xiaomi Redmi Note 12 Pro ancora più spettacolare.

