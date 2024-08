Su eBay oggi l'Apple iPhone 15 è SCONTATISSIMO e lo paghi 170 EURO IN MENO

Oggi su eBay puoi trovare un’offerta eccezionale su uno degli ultimi smartphone lanciati sul mercato! Si tratta dell’Apple iPhone 15, al momento disponibile a soli 859 euro con uno sconto maxi del 17%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 170 euro su prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. Ma fai in fretta, l’offerta è limitata e potrebbe scadere da un momento all’altro!

Tutte le specifiche tecniche dell’Apple iPhone 15

L’Apple iPhone 15 è uno degli ultimi arrivati sul mercato ed oggi su eBay è acquistabile ad un prezzo davvero da capogiro.

Una delle sue specifiche tecniche più interessanti è sicuramente la Dynamic Island che ti mostra notifiche e attività in tempo reale, che siano chiamate, riproduzione musicale o previsioni meteo. In questo modo potrai avere tutto sotto controllo in un batter d’occhio e ovunque tu sia.

A renderlo davvero unico è l’innovativo chip A16 Bionic che risulta essere un potente motore in grado di offrire prestazioni elevatissime in qualsiasi operazione tu stia svolgendo, anche quelle più complesse.

Non è da meno la sua nuovissima fotocamera da 48MP che permette di scattare sia panoramiche eccezionali che foto ravvicinate dai dettagli vividi e minuziosi. Allo stesso modo, potrai girare video in 4K professionali e prendere i panni di un vero e proprio regista in qualsiasi momento.

Questo modello Apple pensa anche alla tua sicurezza grazie a due funzioni all’avanguardia progettate per salvarti la vita in caso di emergenza, ovvero SOS emergenze via satellite e Rilevamento incidenti.

Oggi l’Apple iPhone 15 è disponibile su eBay a soli 859 euro con uno sconto maxi del 17%. Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 170 euro su prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. Ma fai in fretta, l’offerta è limitata e potrebbe scadere da un momento all’altro!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.