Su eBay partono i saldi invernali: con la promo SALDIGEN23 sconti del 20% sulla Moda

Su Ebay sono iniziati i saldi di fine inverno. Il noto marketplace lancia il suo nuovo codice promozionale, SALDIGEN23, che permette di avere uno sconto del 20% su decine di prodotti direttamente nel carrello, prima del check out, per un risparmio massimo per ogni acquisto da 100 euro. La promozione tocca tantissime categorie merceologiche legate al settore della moda. Grazie alla promozione di eBay è dunque possibile risparmiare cifre importanti. L’iniziativa durerà fino alle ore 23:59 del 29 gennaio 2023 e il coupon può essere sfruttato per due volte da ciascun utente.

Sconti pazzi su eBay

Tra i prodotti in sconto, molti dei quali ne hanno già applicato uno (quindi quello del 20% diventa aggiuntivo), si possono trovare orologi, scarpe, giubbotti, pantaloni, zaini, vitamine e integratori e tantissimo altro ancora. Proprio perché la vetrina degli sconti SALDIGEN23 di eBay è molto vasta, il suggerimento è quello di scorrerla tutta per non perdere l’occasione di farsi sfuggire qualche buon affare. Noi, nel frattempo, vi aiutiamo segnalandovene alcuni tra i migliori: sono tutti con le spese di spedizioni gratis e tra parentesi riportano il prezzo di listino.

Informazioni sul buono sconto eBay

Coupon valido solo sui prodotti inclusi nelle categorie dei venditori sotto-elencati

Codice: SALDIGEN23

Valore coupon: 20%

Spesa minima: 15€

Sconto massimo per utilizzo: 100€

Utilizzi: 2 per ogni utente

Sconto max totale per utente: 200€

Inizio: 5 gennaio 2023 ore 9:00

Fine: 29 gennaio 2023 ore 23:59

