Su eBay sono arrivate le FESTE23: auricolari OPPO Enco Air3 Pro color green a soli 76 euro!

OPPO Enco Air3 Pro sono dotati di un innovativo driver in fibra di Bambù da 12,4mm che consente una riproduzione audio fedele e dettagliata. Su eBay c’è una straordinaria offerta: puoi pagarli 76,49 euro aggiungendo in fase di acquista il coupon FESTE23, valido fino al 20 dicembre 2023. Un bel risparmio, se si considera che normalmente costano 84,99 euro!

OPPO Enco Air3 Pro: le caratteristiche

Enco Air3 Pro sono dotati di un innovativo driver in fibra di Bambù da 12,4mm che consente una riproduzione audio fedele e dettagliata. La struttura acustica di nuova generazione aiuta a generare con ancora più precisione le vibrazioni del suono per bassi più profondi e coinvolgenti e alti più naturali e nitidi. Offrono un design rinnovato e minimale, grazie alla loro ergonomia garantiscono massima stabilità e comfort anche durante gli allenamenti più intensi. Sono dotati di tecnologia Bluetooth® 5.3 binaurale a bassa latenza che permette di ricevere il segnale in simultanea su entrambi gli auricolari e su due dispositivi contemporaneamente.

Sono altresì dotati di una nuova area touch, che permette una maggior precisione delle operazioni. Potrai facilmente controllare le Enco Air3 Pro con dei tocchi personalizzati, dal cambio del brano al livello del suono, dall’ attivazione della cancellazione del rumore fino a scattare foto con dei semplici tocchi. Le Enco Air3 Pro hanno la protezione IP55. Che sia una giornata di allenamento sportivo o un pomeriggio piovoso non dovrai più preoccuparti dei danni causati dal sudore, durante i tuoi allenamenti quotidiani, o dagli spruzzi d’acqua durante le giornate piovose.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.