Su NOW le 3 grandi Coppe Europee a partire da 9,99 euro al mese

Lo spettacolo della Champions League, dell’Europa League e della Conference League è su NOW, la piattaforma streaming che trasmette in diretta e on demand i contenuti di Sky. Grazie alle nuove offerte di questo mese, guardare le 3 grandi Coppe Europee di calcio in streaming è ancora più conveniente: il pass Sport è in offerta a partire da 9,99 euro al mese per 12 mesi. Se desideri aggiungere l’opzione Premium, che offre 2 visioni in contemporanea, l’audio Dolby Digital 5.1 e i contenuti on demand senza pubblicità, il prezzo è di 15,99 euro al mese per 12 mesi.

Il nuovo pass Sport di NOW in offerta a 9,99 euro al mese

Se la Champions League è il punto di riferimento per i tifosi di Milan, Inter, Napoli e Lazio, l’Europa League lo è per i supporter di Roma e Atalanta, mentre la Conference League per quelli della Fiorentina.

Dal martedì al giovedì, su NOW, si accende lo spettacolo delle coppe europee più importanti per club. Un’offerta così completa la offre soltanto NOW, che consente di vedere tutte le partite di Champions ad eccezione della migliore partita del mercoledì (esclusiva di Prime Video).

La nuova offerta di NOW per il pass Sport ti consente di accedere a tutto lo sport di Sky – Formula 1, MotoGP, Tennis, Basket, Premier League, Serie B, Serie C e 3 partite a turno di Serie A – per 12 mesi al prezzo di 8, con una permanenza minima di 1 anno. Le rinunce rispetto all’opzione Premium sono più che accettabili, dato che la pubblicità negli eventi live c’è in entrambi i piani e il Dolby Digital 5.1 non sposta gli equilibri, se così si può dire.

Approfitta delle nuove offerte di NOW per attivare il pass Sport a 9,99 euro, risparmiando così 4 mesi sui 12 totali.