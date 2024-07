Subito IN FORMA con il Tapis Roulant Pieghevole in DOPPIO SCONTO su eBay

Vuoi rimetterti in forma in vista della prova costume? Allora comincia da subito ad allenarti anche da casa grazie al Tapis Roulant Elettrico Pieghevole YM NEXT 1000! Oggi è disponibile su eBay a soli 249 euro grazie ad uno sconto del 28% ed un ulteriore coupon di 10 euro da sfruttare applicando il codice promo PSPRLUG24.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta subito della doppia promozione, potrebbe terminare da un momento all’altro!

Tapis Roulant Elettrico Pieghevole YM NEXT 1000: tutte le modalità di utilizzo

Il Tapis Roulant Elettrico Pieghevole YM NEXT 1000 è estremamente robusto grazie al telaio rinforzato, ma anche compatto, leggero e facile da spostare e riporre.

L’apertura a libro con un angolo di 110 gradi permette di aprirlo e ripiegarlo senza fatica: occupa solo 16 cm di spessore da chiuso, è perfetto per essere nascosto agevolmente negli sazi più stretti di casa, sotto al divano, sotto al letto. In questo modo potrai estrarlo all’occorrenza e riporlo agilmente alla fine di ogni allenamento.

Il display con pulsanti interattivi permette di regolare la velocità, il tempo e la distanza desiderate, oppure, di cimentarti in uno dei 12 programmi di allenamento selezionati apposta per te. Dotato di comodissimo appoggio per Tablet e Smartphone, potrai utilizzare facilmente anche le APP immersive oppure guardare le tue serie in streaming preferite mentre ti alleni.

Il dispositivo è accessoriato di un pannello multistrato, ideale per assorbire gli urti e rendere più confortevole la falcata. Il nastro rivestito in trama PRO-GRIP permette una aderenza sicura, mentre le impugnature con morbido rivestimento in EVA garantiscono una presa confortevole e un appoggio ottimale nelle lunghe passeggiate.

