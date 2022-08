Subwoofer Yamaha NS-SW050 da 100 W in offerta su Amazon

Migliora i bassi dei tuoi film e della tua musica con il subwoofer Yamaha NS-SW050 da 8” e 100 W di potenza. Questo dispositivo è dotato di un woofer da 8″ e offre fino a 50 W di potenza RMS o fino a 100 W di potenza di picco. Con una risposta in frequenza da 28 a 200 Hz. Acquistalo su Amazon in offerta a soli 150,00€.

La porta Twisted Flare crea un flusso d’aria uniforme attorno al bordo della porta rispetto al flusso d’aria turbolento che si crea attorno ad una porta convenzionale. Ciò riduce il rumore estraneo non presente nel segnale di ingresso originale e fornisce una riproduzione chiara e accurata delle basse frequenze. Garantisce suoni di qualità superiore se usato in un luogo dal vivo, oltre a bassi chiari, nitidi e realistici.

Sviluppato da Yamaha, l’Advanced YST II (Yamaha Active Servo Technology II) combina impedenza negativa e principi di corrente costante per pilotare il cono dell’altoparlante con un controllo ancora più preciso rispetto alla versione precedente. Utilizzando i circuiti ANIC (Advanced Negative Impedance Converter), questo sistema ottimizza dinamicamente l’impedenza effettiva degli altoparlanti per mantenere un’eccellente linearità. Ciò significa una risposta ai bassi più stabile e precisa, per non parlare di una maggiore qualità del suono.

La forma delicatamente arrotondata con una superficie frontale inclinata è elegante e funzionale. Progettato per essere discreto, si abbina sicuramente a un’ampia gamma di altoparlanti. Approfitta ora dello sconto del 16% e acquistalo su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

