Sui dispositivi elettronici spesso c'è un piccolo triangolo: ecco a cosa serve veramente

È il simbolo usato in Australia e Nuova Zelanda per dichiarare che un prodotto rispetta le norme locali su sicurezza elettrica e compatibilità radio. Piccolo, spesso nascosto tra codici, sigle e numeri di modello, può passare inosservato. Ma non è un logo commerciale: serve alle autorità e ai consumatori per riconoscere i dispositivi dichiarati conformi alle regole tecniche previste in quei Paesi.

Il marchio RCM, cioè Regulatory Compliance Mark, è il simbolo con la spunta dentro un triangolo che compare spesso sul retro di un caricabatterie, sulla custodia degli auricolari wireless o sotto modem, alimentatori e piccoli accessori tech. In sostanza, indica che quel prodotto rientra tra quelli dichiarati conformi alle norme richieste per la vendita in Australia e Nuova Zelanda, dove i dispositivi elettrici e radio devono rispettare regole precise prima di arrivare nei negozi.

A occuparsene è la Australian Communications and Media Authority (ACMA), l’autorità australiana per comunicazioni e media, che considera il simbolo un marchio registrato. Non basta quindi stamparlo sull’etichetta: l’azienda deve registrarsi nel database nazionale di conformità e prendersi la responsabilità della dichiarazione. Un passaggio amministrativo, certo, ma tutt’altro che marginale.

Il RCM è diventato il marchio unico obbligatorio dal 1° marzo 2016. Prima c’erano più simboli: il C-Tick, legato alle interferenze e agli apparati radio, e l’A-Tick, usato per telefoni e apparecchiature di telecomunicazione. Per lo stesso prodotto potevano servire entrambi, con numeri di approvazione diversi. Un sistema meno chiaro, anche per chi acquistava.

Sicurezza elettrica ed emissioni radio: cosa copre il marchio in Australia e Nuova Zelanda

Il marchio RCM riguarda soprattutto due aspetti: la sicurezza elettrica e la compatibilità elettromagnetica, indicata spesso con la sigla EMC. Nel primo caso si controlla, per esempio, che l’involucro e l’isolamento interno impediscano il contatto con tensioni pericolose. Detto in modo semplice: un alimentatore non deve mettere a rischio chi lo usa nelle normali condizioni d’uso.

Dettaglio delle marcature di conformità su un caricabatterie, tra cui il triangolo con spunta legato al marchio RCM.

C’è poi la parte legata alle emissioni radio. Un dispositivo conforme deve contenere il “rumore” elettrico che potrebbe disturbare altri apparecchi, reti wireless o comunicazioni. È lo stesso principio per cui alcuni prodotti, se schermati male o progettati male, possono creare interferenze con il segnale Wi-Fi o con altri collegamenti radio.

Attenzione però a non attribuire al simbolo un significato che non ha. Il RCM non è un bollino di qualità. Non dice che un dispositivo durerà di più, sarà più veloce o costruito meglio di un altro. Indica che il produttore ha dichiarato la conformità alle norme richieste in quei mercati. La differenza è piccola solo in apparenza: una cosa è il rispetto delle regole tecniche, un’altra è la qualità complessiva del prodotto.

Perché il triangolo compare anche su dispositivi venduti negli Stati Uniti e altrove

Molti utenti si chiedono perché un marchio australiano finisca su prodotti comprati negli Stati Uniti, in Europa o in altri Paesi. La spiegazione, di solito, è molto pratica. I produttori preferiscono evitare versioni diverse dello stesso accessorio per ogni mercato: significherebbe aumentare costi, scorte e complicazioni nella produzione.

Così lo stesso caricatore USB, un paio di cuffie o un adattatore possono riportare più marchi insieme: RCM, CE, FCC, sigle di laboratori e numeri di modello. Un solo prodotto, una sola etichetta, più mercati serviti. Ecco perché il simbolo australiano resta visibile anche dove, dal punto di vista delle norme locali, non ha un valore diretto.

Negli USA, per esempio, il marchio RCM non sostituisce i requisiti previsti dalle autorità e dagli standard statunitensi. Può comparire sulla scocca o sulla confezione, ma non è quello da guardare per capire se il dispositivo rispetta le regole americane. Serve piuttosto a indicare che lo stesso prodotto può essere distribuito anche in Australia e Nuova Zelanda.

RCM, CE, FCC, UL ed ETL: i marchi da controllare prima di comprare

Prima di acquistare un dispositivo elettronico, il marchio da cercare dipende dal Paese in cui il prodotto viene venduto e usato. In Europa il riferimento principale è il marchio CE, con cui il produttore dichiara la conformità ai requisiti dell’Unione europea su sicurezza, salute e ambiente. Anche in questo caso, come per il RCM, si tratta in larga parte di una dichiarazione di conformità del fabbricante.

Negli Stati Uniti, invece, per gli aspetti radio e le emissioni conta il riferimento alla FCC, la Federal Communications Commission, che fissa i limiti per le interferenze prodotte dai dispositivi elettronici. Per la sicurezza elettrica, molti consumatori guardano anche a sigle come UL o ETL, rilasciate dopo test svolti da laboratori privati riconosciuti.

La regola pratica è questa: il triangolo con la spunta è utile se il prodotto è destinato ai mercati di Australia e Nuova Zelanda, ma da solo non basta per valutare un acquisto in altri Paesi. Meglio controllare i marchi validi nel proprio mercato, leggere tutta l’etichetta e fare attenzione ai loghi stampati male, senza dati del produttore o numero di modello. Spesso l’informazione decisiva è proprio lì, scritta in piccolo.