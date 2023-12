Sulle cuffie bluetooth con AUDIO SPAZIALE e RIMOZIONE RUMORE lo SCONTO è TOTALE: da prendere subito

Le cuffie bluetooth della Soundcore, le Anker liberty 4, offrono la cancellazione del rumore, la funzione acaa 3.0, il driver doppio dinamico per hi-res, un suono premium e un audio spaziale con doppia modalità. Oggi puoi farle tue con il 27% di sconto, quindi le paghi solo 109,99 euro. Puoi anche testarlo con tutta calma, visto che Amazon ha prorogato la restituzione al 31 gennaio 2024.

Soundcore Anker liberty 4: le caratteristiche

Goditi un suono con bassi profondi e incisivi, medi precisi e alti chiari direttamente dai driver doppi dinamici del nostro sistema acustico. La sua ampia gamma di frequenze mette in risalto ogni elemento del brano per un ascolto ricco di dettagli. Mentre ascolti musica e guardi film, il giroscopio integrato e l’algoritmo dell’audio spaziale monitorano i movimenti della tua testa per tenerti sempre al centro del suono per un’esperienza completamente coinvolgente.

La struttura flessibile a doppio strato si adatta alla forma del condotto uditivo rendendo gli auricolari comodi da indossare durante tutta la sessione di ascolto. Include 4 misure di auricolari per assicurarti di trovare la misura giusta. Il sensore nell’orecchio tiene traccia della tua frequenza cardiaca durante l’ascolto per tutto il giorno. Controlla i tuoi dati giornalieri, usali durante gli allenamenti e altro ancora tramite soundcore Wellness nell’app. L’esclusiva tecnologia di soundcore analizza le tue orecchie e il modo in cui ascolti il suono per creare un profilo audio personalizzato su misura per te.

Le cuffie bluetooth della Soundcore, le Anker liberty 4, puoi farle tue con il 27% di sconto, quindi le paghi solo 109,99 euro. Puoi anche testarlo con tutta calma, visto che Amazon ha prorogato la restituzione al 31 gennaio 2024.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.