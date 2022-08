SumUp: lettore POS a canone zero per soli 29,99 euro

L’introduzione dell’obbligo di accettazione del pagamento digitale, valida da luglio 2022, ha spinto gli esercenti ancora sprovvisti di lettore POS a trovare una soluzione immediata.

In tal senso però, la scelta non è semplice. Esistono molte piattaforme che offrono tali servigi ma, in molti casi, non si parla di condizioni vantaggiose.

Procedure lunghe e tortuose per l’attivazione, costi e commissioni nascoste e un costo elevato del dispositivo possono costituire un peso non indifferente per il commerciante. Affidarsi a un lettore comodo e pratico dunque, risulta essere fondamentale per gestire al meglio i pagamenti digitali.

Sotto questo punto di vista, quanto proposto da SumUp rappresenta una delle migliori soluzioni sul mercato.

Stiamo parlando di un lettore ultra compatto, che funziona connesso con uno smartphone. Viste dimensioni e peso, si tratta di una soluzione adatta per bar e ristoranti, risultando comunque perfetto in qualunque altro contesto lavorativo.

SumUp ti offre un lettore POS compatto per gestire qualunque tipo di pagamento digitale

Al di là del costo contenuto, si parla di soli 29,99 euro al momento dell’acquisto, il dispositivo offre tante altre soluzioni interessanti.

L’app mobile gratuita utilizzata in sinergia con il lettore SumUp, rappresenta infatti uno strumento raffinato per la gestione dei pagamenti.

A livello pratico infatti, basta inserire l’importo sullo smartphone, connettere lo stesso al dispositivo via Bluetooth: in questo modo è possibile accettare i pagamenti e stampare la ricevuta, così come inviarla via email o attraverso SMS.

Lato pagamenti accettati, si spazia da quelli contactless al più classico CHIP & PIN, fino alle soluzioni più innovative come Apple Pay e Google Pay.

Per quanto concerne i costi, va poi sottolineato che il lettore SumUP si presenta senza alcun tipo di canone. L’unico costo legato al dispositivo infatti è una piccola commissione, pari all’1,95% delle transazioni, il tutto all’insegna della trasparenza dei costi.

A rendere ancora più agevole l’utilizzo del lettore POS è la facilità di richiesta: una volta effettuata la richiesta, il dispositivo viene recapitato entro 3-5 giorni lavorativi.

