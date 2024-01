Suono al massimo con SOUNDBAR LG in offerta su Amazon

Al giorno d’oggi sentiamo spesso e volentieri la necessità di costruirci un vero e proprio angolo cinema all’interno del nostro salotto di casa. Non sempre le smart TV garantiscono però un ottimo livello sonoro, motivo per il quale è preferibile ripiegare sulle soundbar, che riescono a garantire un suono davvero eccellente e coinvolgente. Alla luce di questo Amazon ha quindi ben pensato di proporti la soundbar LG (modello SQC2) in offerta al sensazionale prezzo di soli 119 euro, con un ottimo sconto del 40% rispetto all’originale prezzo di listino suggerito dalla compagnia, in questo caso LG.

Soundbar LG: esalta il suono come non mai

In questo caso avrai finalmente a che fare con un audio davvero potente: la soundbar è infatti caratterizzata da ben 300 W di potenza, distribuiti rispettivamente su 2.1 canali. A questo si va ad aggiungere poi un subwoofer wireless che è possibile installare in corrispondenza delle parti laterali del tuo salotto, in modo tale da garantirti un suono davvero coinvolgente e profondo. Grazie a questa soundbar potrai finalmente godere al massimo dei film e serie TV sulle principali piattaforme di streaming tra cui Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus, Paramount+, AppleTV+ e tante altre ancora, riuscendo a percepire ogni suono possibile all’interno di tutti questi contenuti.

La connettività è senz’altro la parola chiave alla base di questa soundbar, grazie alla connessione Bluetooth che assicura un collegamento davvero rapido e intuitivo con la tua smart TV di riferimento. Avrai perfino la possibilità di utilizzarla in collegamento con il tuo smartphone quando la tua smart TV sarà spenta, ad esempio per fruire della tua musica preferita sulle principali piattaforme di streaming musicale, tra cui ad esempio Apple Music o Spotify.

In questo caso la soundbar è appositamente realizzata per TV con polliciaggio maggiore di 43 pollici, in modo da potenziare ulteriormente il comparto sonoro di qualsiasi prodotto visivo che intendi trasmettere.

In definitiva a poco più di 110 euro hai la possibilità di portarti a casa una delle migliori soundbar attualmente in commercio, con cui potrai esaltare ogni contenuto sonoro della tua smart TV di riferimento: ecco solo uno dei tantissimi motivi per cui ti consigliamo fortemente di acquistare questa soundbar LG (modello SQC2) in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che si tratta di un’offerta a tempo limitato e le unità disponibili potrebbero terminare improvvisamente da un momento all’altro.

