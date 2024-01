Suono coinvolgente con CUFFIE TURTLE BEACH in offerta

Spesso e volentieri sentiamo la necessità di avere delle buone cuffie, soprattutto se utilizzate in ambito gaming (in particolar modo nel multiplayer online), dove una buona comunicazione è davvero la base fondamentale per portarsi la vittoria a casa. Alla luce di questo Amazon ha quindi ben pensato di proporti le cuffie Turtle Beach 600 Gen 2 in offerta al sensazionale prezzo di soli 52 euro, con un ottimo sconto del 48% rispetto all’originale prezzo di listino suggerito dalla compagnia produttrice, in questo caso Turtle Beach.

Cuffie Turtle Beach: pensate per il gaming

Nel caso dell’offerta proposta da Amazon parliamo del modello Bianco, che si adatta perfettamente ad ogni tipologia di stile possibile. Partiamo col dire che queste cuffie sono compatibili con tutte le console PlayStation attuali, rispettivamente PlayStation 5 e PlayStation 4.

Molto apprezzata la presenza del microfono flip-to-mute di seconda generazione, che grazie alla sua alta sensibilità ti permette di comunicare in maniera chiara e nitida con i tuoi compagni di squadra, riuscendo così a portare efficacemente la vittoria a casa. Oltre a questo è presente anche il tasto mute, che permette di disattivare temporaneamente la funzionalità del microfono, nel caso in cui ovviamente ne avessi bisogno.

Il comfort è sicuramente una delle parole chiavi alla base di queste cuffie, grazie ai padiglioni brevettati appositamente anche per le persone che indossano gli occhiali, riuscendo così ad alleggerire notevolmente la pressione esercitata su di essi.

La qualità costruttiva di queste Turtle Beach è davvero eccezionale, grazie ad un sistema di giunture che conferiscono la massima resistenza e robustezza possibile. La connettività è garantita da un trasmettitore wireless Mini-USB, che permette un collegamento davvero semplice e intuitivo sia con PlayStation 4 che con PlayStation 5.

Davvero eccezionale anche l’autonomia, grazie ad una batteria che con appena un singolo ciclo di ricarica permette una durata media di circa 15 ore, permettendo diverse sessioni di gioco.

In definitiva a poco più di 50 euro hai la possibilità di portarti a casa una delle migliori cuffie da gaming, con cui potrai divertirti per ore e ore sulle tue console preferite, giocando anche in compagnia di amici online: ecco solo uno dei tantissimi motivi per cui ti consigliamo fortemente di acquistare queste cuffie Turtle Beach 600 Gen 2 in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che si tratta di un’offerta a tempo limitato e le unità disponibili potrebbero dunque terminare improvvisamente da un momento all’altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.