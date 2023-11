Suono coinvolgente con DIFFUSORE BOSE in offerta su Amazon

Quando ci ritroviamo in vacanza o siamo semplicemente fuori casa sentiamo spesso e volentieri la necessità di godere al massimo della nostra musica preferita. Purtroppo gli speaker dei nostri smartphone non sono sufficientemente potenti per trasmettere la musica negli ambienti aperti e rumorosi, motivo per il quale è preferibile in questi casi avvalersi di un diffusore portatile, molto più potente e comodo nella trasmissione. Alla luce di questa necessità Amazon ha dunque ben pensato di proporti il diffusore Bose SoundLink Revolve II in offerta all’incredibile prezzo di soli 210 euro: non è finita qui, perchè grazie al coupon del 15% offerto da Amazon avrai la possibilità di pagarlo solo 178 euro, risparmiando un bel po’ rispetto al prezzo originariamente proposto dalla stessa compagnia produttrice, Bose.

Diffusore Bose: la tua musica per ogni occasione

Questo diffusore è davvero potente oltre ogni limite: esso è infatti in grado di trasmettere la tua musica preferita (servendosi delle principali piattaforme di streaming come Spotify o Apple Music) al massimo della potenza, restituendoti un suono davvero coinvolgente e profondo.

Uno dei vantaggi principali alla base di questo dispositivo consiste nelle sue dimensioni estremamente ridotte, che ti permettono di portarlo ovunque all’interno di uno zainetto o della tua valigia senza risultare ingombrante, a differenza di tanti altri modelli della concorrenza che occupano decisamente più spazio.

Molto apprezzata poi la presenza del microfono integrato, che ti consente addirittura di rispondere senza problemi alle tue chiamate. Oltre a questo hai la possibilità di accedere all’assistente vocale predefinito del tuo smartphone, come ad esempio Siri (per gli iPhone) o Google Assistant per gli smartphone Android, riuscendo così a impartire diversi comandi vocali.

Per non parlare poi della sua estrema resistenza: il diffusore infatti gode di un grado di protezione IP55, che permette di resistere senza problemi all’acqua e alla polvere. Potrai dunque portartelo in piscina, al mare o in altri ambienti potenzialmente “pericolosi” per altri dispositivi senza alcun tipo di problema o preoccupazione per le gocce d’acqua che potrebbero cadere sulla sua superficie.

In definitiva a poco più di 170 euro hai la possibilità di godere di un diffusore davvero perfetto per quando ti trovi fuori casa e vuoi ascoltare la tua musica preferita al massimo della potenza: ecco solo uno dei numerosissimi motivi per cui ti consigliamo fortemente di acquistare questo diffusore Bose SoundLink Revolve II in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che l’offerta è a tempo limitato e le scorte disponibili potrebbero terminare improvvisamente

