Suono DA CINEMA con questa Soundbar 4.1: OGGI c'è un coupon esagerato

Con questo comodo dispositivo, potrai godere di un suono da cinema seduto comodamente sul divano di casa tua. La potente Soundbar 4.1 con Dolby Atmos di ULTIMEA è in promozione su Amazon ad una cifra poche volte così ridotta. C’è un coupon che non puoi farti sfuggire del valore di 90 euro! Invece che 229,99 euro, vai a pagarla solamente 139,99 euro. Compatibile con tutte le Smart TV, viene fornita con un subwoofer da 280W e un design scomponibile per adattarlo perfettamente alle dimensioni della stanza. È l’occasione irripetibile per trasformare il tuo salotto in un piccolo cinema.

Soundbar 4.1 con Dolby Atmos: puoi godere di un suono da cinema

Grazie a questa potente Soundbar 4.1 di ULTIMEA, avrai la possibilità di creare un passaggio sonoro multidimensionale che ti fornirà un intrattenimento mai così coinvolgente. C’è il DSP che infatti trasforma lo stereo in 4.1 canali, con un realismo sonoro in 3D senza precedenti. Il suo design versatile e salvaspazio ti darà modo dio sbizzarrirti nell’assemblaggio, andando a scegliere lo stile più congeniale alle tue esigenze.

Il subwoofer integrato ti offre un suono bilanciato, sfruttando i 4 driver full range pensati per avere bassi più ricchi e acuti più nitidi. Una volta completata l’installazione, avrai poi la possibilità di scegliere fra 3 modalità EQ diverse per musica, film e giochi. Anche grazie a BassMX, una tecnologia che arricchisce le basse frequenze e che puoi attivare con un pulsante del telecomando. Ultimo ma non ultimo il chip DSP, da sfruttare per poter correggere ogni deviazione del suono e per potenziare il soundstage generale.

Acquistalo ora col coupon di 90 euro e goditi un’esperienza immersiva come mai avevi sognato prima. C’è anche la consegna gratuita grazie al servizio Prime e la possibilità di pagare a rate con Cofidis.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.