Suono eccezionale con AURICOLARI ASUS ROG in offerta

Spesso e volentieri quando ci ritroviamo fuori casa, sentiamo la necessità di isolarci dal (rumoroso) ambiente circostante, magari per ascoltare la nostra musica preferita mentre siamo in viaggio sul treno, o ancora per vedere alcune delle nostre serie TV e film preferiti sulle principali piattaforme di streaming attualmente sul mercato. In questo caso le cuffiette tornano davvero utili, data l’estrema comodità e portabilità: alla luce di questo Amazon ha ben pensato di proporti gli auricolari ASUS ROG Cetra True Wireless in offerta all’eccezionale prezzo di soli 81 euro, con un ottimo sconto del 20% rispetto al prezzo originariamente suggerito dalla stessa compagnia produttrice, ASUS.

Auricolari ASUS ROG: perfette, dovunque ti trovi

Una delle caratteristiche più salienti di questi auricolari è senz’ombra di dubbio la tecnologia ANC a bassa latenza, che garantisce un suono coinvolgente e soprattutto immediato: grazie al driver ASUS Essence da 10 millimetri, poi, la comodità del tuo orecchio è assolutamente garantita per ogni occasione.

Eccezionale poi l’autonomia di queste ASUS ROG Cetra, che garantiscono fino a 27 ore totali grazie ad una batteria davvero efficiente: non dovrai quindi preoccuparti in continuazione di doverle ricaricare, dal momento che ti permetteranno di arrivare senza problemi alla fine della giornata e, in alcuni casi, addirittura coprire due giornate di seguito.

Molto apprezzata è poi la certificazione IPX4 di impermeabilità, che ti assicura una totale protezione da acqua e polvere di ogni tipo: puoi perfino portarle al mare in piscina, e non dovrai preoccuparti in nessun modo di un guasto o problematiche simili, dal momento che sono assolutamente resistenti. Per non parlare infine della cancellazione attiva del rumore, che ti garantisce una full immersion senza pari anche negli ambienti più rumorosi e affollati possibili.

Insomma, a poco più di 80 euro hai la possibilità di portarti a casa un paio di cuffiette davvero eccezionali, sia per il gaming che per l’uso quotidiano quando sei fuori casa e hai voglia di goderti un po’ di musica in totale tranquillità: ecco solo uno dei tantissimi motivi per cui ti suggeriamo fortemente l’acquisto di questi auricolari ASUS ROG Cetra in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che l’offerta è a tempo limitato e potrebbe dunque terminare da un momento all’altro.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.