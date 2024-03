Suono NITIDO, riduzione del RUMORE e comandi TOUCH: OPPO Enco Buds2 a 19€

Amazon è ancora una volta lo store online di riferimento per fare affari d’oro in ambito audio: quest’oggi, infatti, le cuffie true wireless OPPO Enco Buds2 sono in vendita ad appena 19€ con tanto di consegna rapida e gratuita.

Sfruttando lo sconto immediato del 40%, infatti, le cuffie true wireless del colosso cinese sono in vendita al prezzo più basso di sempre con tanto di consegna rapida e gratuita (solo con i servizi Prime di Amazon).

OPPO Enco Buds2 è in offerta su Amazon a un prezzo davvero molto conveniente

Leggerissime e molto comode, OPPO Enco Buds2 integrano una batteria che ti accompagna senza fatica per più di 28 ore consecutive – grazie al case di ricarica rapida. Le puoi utilizzare senza alcuna limitazione su ogni dispositivo mobile iOS e Android, mentre con i controlli touch per rispondere rapidamente alle chiamate in entrata e anche cambiare il brano in riproduzione.

Alleati fedeli dei giocatori su mobile con la funzione Gaming Mode, le cuffie true wireless del colosso cinese integrano anche un nuovo algoritmo di riduzione del rumore che ti garantisce telefonate chiare e cristalline anche negli ambienti affollati.

Dovresti acquistare subito le cuffie TWS di OPPO a questo prezzo di Amazon, se non altro perché sono in pronta consegna e ti verranno spedite direttamente a casa in appena 24 ore e senza costi aggiuntivi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.