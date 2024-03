Suono PROFESSIONALE e bassi che spingono: cuffie Beats Solo3 in promo SHOCK (-40%)

Se stai cercando un paio di cuffie wireless che possano fornirti il massimo del comfort e della comodità, allora le Beats Solo 3 sono ciò che fa per te. Estremamente professionali e con un suono mai così di qualità, oggi sono in vendita su Amazon con uno sconto imperdibile. Le puoi pagare 139,00 euro, col 40% in meno rispetto ai 229,95 euro di listino. Ti consigliamo di affrettarti, è una promo tra le migliori in assoluto che puoi trovare in questo settore. Sfrutta ora l’occasione e goditi un paio di cuffie che ti regaleranno un’esperienza di ascolto mai così completa.

Cuffie Beats Solo3: bassi che spingono e suono mai così pulito a tua disposizione

Preparati a godere di un’esperienza unica nel suo genere grazie alle cuffie Beats Solo3. Disponibili nella colorazione nera su Amazon, ti daranno la possibilità di sfruttare alcune specifiche tecniche di livello assoluto. A partire dal chip Apple W1, l’ideale per poter sfruttare la connettività wireless bluetooth di Classe 1 in grado di connettersi in automatico a qualsiasi dispositivo nelle vicinanze. Con un’autonomia che dura fino a 40 ore, sarai pronto per utilizzarle quando e dove vuoi con una singola ricarica.

Sono compatibili con tutti i dispositivi iOS ed Android. Godendo del Fast Fuel, con soli 5 minuti di ricarica avrai 3 ore di ascolto subito. Sono regolabili grazie ai padiglioni morbidi e confortevoli, così da garantirti un uso che non si faccia sentire anche dopo diverse ore di ascolto. Le linee sono invece semplici ed essenziali, per un’eleganza senza precedenti. E grazie all’ausilio di materiali di ultima generazione, potrai usufruire di una resistenza assoluta. Infine da sottolineare la loro ripiegabilità, per dimensioni ridotte da sfruttare ogni volta che vuoi portarle in giro.

Godi ora dello sconto del 40%, avrai dalla tua un potente alleato per ascoltare la tua musica preferita con un suono di qualità eccelsa.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.