Suono PROFONDO e cristallino: le cuffie Bluetooth KVIDIO a metà prezzo su Amazon

Le cuffie Bluetooth over-ear KVIDIO offrono un’esperienza di ascolto immersiva e confortevole per chiunque ami la musica, i film o le chiamate in vivavoce. Queste cuffie wireless combinano un design elegante con prestazioni audio di alta qualità.

Grazie alla connessione Bluetooth, puoi collegare facilmente le cuffie al tuo smartphone, tablet, TV, PC o altri dispositivi compatibili senza dover affrontare fastidiosi cavi. Basta accoppiare le cuffie e goderti la libertà di movimento mentre ascolti la tua musica preferita o guardi un film.

Cuffie Bluetooth over-ear KVIDIO regalate

Le cuffie Ortizan sono dotate di un microfono incorporato che ti consente di effettuare chiamate in vivavoce senza dover tenere il telefono vicino all’orecchio. Potrai gestire facilmente le chiamate grazie ai pulsanti di controllo sulle cuffie stesse, senza dover tirare fuori il telefono dalla tasca.

La qualità audio delle cuffie Ortizan è eccezionale, con bassi profondi e potenti e dettagli nitidi nelle frequenze medie e alte. Sarai immerso in un suono Hi-Fi di alta qualità che ti permette di apprezzare ogni sfumatura della tua musica preferita.

Le cuffie sono progettate per garantire il massimo comfort durante le lunghe sessioni di ascolto. I cuscinetti auricolari in morbida pelle proteica offrono una sensazione piacevole sulla pelle, mentre la fascia regolabile si adatta comodamente alla forma della tua testa.

La batteria delle cuffie KVIDIO offre fino a 30 ore di riproduzione continua, il che significa che puoi goderti la tua musica per lunghe sessioni senza doverle ricaricare frequentemente. Inoltre, se la batteria si esaurisce, puoi utilizzare il cavo audio incluso per continuare ad ascoltare senza interruzioni. Che tu sia a casa, in ufficio o in movimento, le cuffie Ortizan ti offrono un suono straordinario, un comfort eccezionale e la comodità di una connessione wireless, e oggi puoi averle con appena 24€ grazie al mega sconto su Amazon del 44%.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.