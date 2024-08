SUONO SORROUND VIRTUALE con la Soundbar Philips in MAXI OFFERTA

Vuoi trasformare il salotto di casa in una piccola sala cinematografica? Allora devi assolutamente avere una soundbar di ultima generazione dal suono chiaro e potente! Prova la Soundbar 3.1 Philips, oggi disponibile su Amazon a soli 199 euro con uno sconto del 19%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, potrai effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Approfitta il prima possibile dell’offertona, potrebbe scadere da un momento all’altro!

Soundbar 3.1 Philips: funzionalità e modalità di utilizzo

La Soundbar 3.1 Philips è un gadget tech di ultima generazione che consente di immergerti completamente nei tuoi film preferiti, così come se fossi al cinema.

Questo gioiellino offre una potenza di 600 W e un potente subwoofer wireless, per garantire un suono surround virtuale di grande effetto, indipendentemente da ciò che stai guardando o ascoltando. In più, dispone di due diffusori tweeter supplementari alle due estremità dell’unità per ampliare l’audio e offrire una perfetta separazione degli strumenti e una presenza sonora sorprendente.

Una delle sue caratteristiche principali è la tecnologia Dolby Atmos che ti farà immergere in ondate di suono surround 3D virtuale, offrendo un audio realistico e coinvolgente che scorre intorno a te, portando l’esperienza cinematografica nel salotto di casa.

La modalità di utilizzo è semplicissima in quanto potrai collegare l’ingresso audio, l’ingresso ottico, l’HDMI eARC, oppure utilizzare le unità USB o riprodurre in streaming le playlist dai dispositivi smart tramite Bluetooth, mentre l’HDMI 4K pass-through consente l’audio Ultra HD.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.