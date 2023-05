Super Alexa è un easter egg offerta per gioco da Amazon per gli utenti che utilizzano il loro assistente vocale Alexa tramite dispositivi come l’Echo Dot o lo smartphone. Questa funzione consente di utilizzare comandi vocali con una maggiore precisione e dettaglio, soprattutto per persone con problemi di udito o di pronuncia, ma per il resto è un semplice “giochino”. Provalo ad esempio sul nuovo Echo Dot 5, che trovi proprio in questi minuti in super offerta su Amazon a soli 39€ con le spedizioni rapide e sicure di Prime.

Super Alexa, ecco come attivarlo su Echo Dot 5

Su Echo Dot 5 il cheat si attiva vocalmente dicendo “Alexa, su, su, giù, giù, sinistra, destra, sinistra, destra, B, A, inizio”. A quel punto l’assistente vocale risponderà “Modalità Super Alexa, attivata. Inizio reattori, online. Sistemi avanzati, online. Apertura delle ali. Errore. Ali mancanti”. Uno scherzetto, un giochino dei tanti offerti dagli sviluppatori Amazon.

Echo Dot 5, lo ricordiamo, è un altoparlante intelligente sviluppato da Amazon, che utilizza l’assistente virtuale per interagire con gli utenti e rispondere alle loro richieste. È dotato di microfoni di alta qualità che consentono ad Alexa di rilevare le voci degli utenti da qualsiasi direzione, anche in ambienti rumorosi.

Gli utenti possono utilizzare Echo Dot per riprodurre musica, controllare gli altri dispositivi domestici intelligenti, chiedere informazioni, impostare promemoria, fare acquisti online e molto altro. Echo Dot è disponibile in diverse versioni, tra cui la quinta generazione, oggi in super offerta su Amazon a soli 39€ con le spedizioni rapide e sicure di Prime.

