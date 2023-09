Super autonomia e sensore SpO2: Redmi Smart Band 2 crolla a 24€

Oggi è il tuo giorno fortunato: il wearable super economico Redmi Smart Band 2 è in offerta su Amazon a un prezzo ancora più allettante. Tutto merito dello sconto scioccante del 29% che fa crollare il prezzo di vendita ad appena 24€, un’occasione impossibile da farsi scappare se consideri che include anche la consegna rapida e completamente gratuita (solo per i clienti Amazon Prime).

Nonostante il prezzo economico e alla portata di tutti il fitness tracker a marchio Redmi ha tutte le carte in regola per soddisfare le tue esigenze: è completamente compatibile con iOS e Android, è impermeabile all’acqua fino a 50 metri di profondità e monta anche una mega batteria che ti accompagna per ben 14 giorni a fronte di una singola ricarica.

Redmi Smart Band 2 costa una sciocchezza su Amazon: offerta d’oro

A tutto ciò, come se non bastasse, si aggiunge poi un buon pannello touch a colori da 1.47 pollici e un sensore HR per il tracking costante della frequenza cardiaca e della concentrazione di ossigeno nel sangue (SpO2); inoltre, supporta anche più di 30 modalità differenti di allenamento all’aperto e al chiuso.

Ti assicuriamo che non trovi una smart band più completa di questa a marchio Redmi a un prezzo così conveniente su Amazon; mettila adesso nel carrello per riceverla direttamente a casa in appena 1 giorno e senza costi di spedizione extra con i servizi Prime di Amazon.

