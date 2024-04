Super Mario 3D World + Bowser's Fury: a questa cifra è IMPERDIBILE (-32%)

Clamorosa offerta quella che ti stiamo segnalando adesso su Amazon; di fatto, se ami i videogame platform e possiedi una Nintendo Switch, non puoi certamente perderti Super Mario 3D World + Bowser’s Fury; parliam di un titolo che non può mancare nella tua collezione. E con uno sconto incredibile del 32% sul valore di listino, il prezzo speciale su Amazon di soli 40,78€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese, devi portarti a casa oggi stesso questo gioiello che ti terrà incollato allo schermo per ore ed ore. Con Amazon Prime avrai anche accesso alla consegna celere e immediata in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine, con possibilità di farti spedire il tutto presso uno dei tanti Amazon Hub/Locker/Counter presenti sul territorio italiano.

Super Mario 3D World + Bowser’s Fury: ecco perché comprarlo

Super Mario 3D World + Bowser’s Fury è un videogame che ti offre due avventure indimenticabili in un unico pacchetto. Potrai rivivere le magiche avventure del primo capitolo, con i suoi livelli intricati, personaggi adorabili e divertenti sfide platform. E poi potrai immergerti nell’emozionante mondo di Bowser’s Fury, una nuova avventura open-world che aggiunge un twist unico alla formula classica del prodotto sopracitato. In pratica ti porterai a casa due capolavori al prezzo (scontato) di uno.

Entrambi i titoli ti offriranno un’esperienza di gioco super appagante, con livelli ben progettati e un sistema di controllo intuitivo che ti permetterà di concentrarti sul divertimento senza preoccupazioni. Questo è un gioco adatto veramente agli utenti di tutte le età. E poi la grafica è vivida e colorata, con una colonna sonora coinvolgente; questo gioco ti trasporterà in mondi magici dove vivrai avventure epiche. Pensa che potrai anche giocare con i tuoi amici e parenti; loro potranno unirsi a te in un’epica avventura multiplayer.

Insomma, Super Mario 3D World + Bowser’s Fury è un pacchetto che comprende due giochi di incredibile qualità a un prezzo imbattibile. Falli tuoi adesso a soli 40,78€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese.

