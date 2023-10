Acquista qui l'atteso Super Mario Bros. Wonder in prevendita!

Il 20 ottobre prossimo uscirà l’attesissimo Super Mario Bros. Wonder per Nintendo Switch. Il classico gameplay a scorrimento orizzontale di Mario viene rivoluzionato dall’introduzione dei fiori meraviglia! Questi oggetti sono capaci di creare momenti spettacolari e imprevedibili: vedrai i tubi prendere vita, potrai seminare il caos nei panni di una gigantesca palla chiodata e molto altro! Prenotalo subito, pagando 49,99 euro! Parti con Mario e i suoi amici per una nuova avventura a scorrimento orizzontale in 2D.

Super Mario Bros. Wonder per Nintendo Switch

Scopriamo la trama: il Principe Florian ha invitato Mario e i suoi amici per una visita, ma a sorpresa si è presentato anche un ospite sgradito! Mentre il suo esercito guasta la festa, Bowser ruba un fiore meraviglia e si fonde con il castello del principe, trasformandosi in una fortezza volante! Troverai un fiore meraviglia in ogni livello. Raccoglilo e comincia l’avventura! Qualche anticipazione? Per esempio, i tubi potrebbero iniziare a muoversi e il terreno inclinarsi. Oppure potresti dovertela vedere con Rotopoppo che saltano, cariche di Biceratopi, cadute libere e passeggiate nello spazio.

Potrai giocare con 12 personaggi diversi e oltre a classici come il super fungo, il fiore di fuoco e la super stella, Super Mario Bros. Wonder include anche potenziamenti tutti nuovi! Preparati a scoprire un trio di trasformazioni che ti aiuteranno a fronteggiare Bowser e i suoi sgherri. Tra le più divertenti, vedrai Mario in versione elefante! Le spille ti permettono di sbloccare abilità e ricompense da usare nei livelli. Puoi ottenerle completando speciali livelli Sfida spilla o presso alcuni degli empori di Poplin sulla mappa. Puoi equipaggiare una sola spilla alla volta, anche quando giochi con gli amici. Prova le spille nei livelli per trovare quella più adatta!

Sei già impaziente di giocarci? Prenota ora l’attesissimo Super Mario Bros. Wonder per Nintendo Switch, pagandolo 49,99 euro!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.