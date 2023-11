OCCASIONISSIMA: SUPER MARIO RPG per Nintendo Switch scontato del 20%!

Unisci le forze con uno strambo assortimento di eroi per salvare la Via Stellare e fermare la malvagia Banda di Fabbro Magno! Super Mario RPG è questo e tanto altro ancora! Scoprirai un’inattesa alleanza tra Mario, Bowser, Peach e due personaggi completamente nuovi: Mallow e Geno! Su Nintendo Switch il gioco è scontato del 20%, quindi lo paghi solo 47,90 euro! Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

Scopri Super Mario RPG per Nintendo Switch

Super Mario RPG per Nintendo Switch offre una grafica completamente rinnovata e interamente 3D. Oltre alla grafica di gioco che vanta uno stile unico a livello visivo, inoltre tutti i filmati sono stati aggiornati e rimodernati

Unisci le forze con uno strambo assortimento di eroi per salvare la Via Stellare e fermare la malvagia Banda di Fabbro Magno. Corri incontro ai mostri per dare il via a un combattimento a turni con i tuoi tre personaggi. Premi il pulsante al momento giusto per un’appagante dose di danni extra o per respingere un attacco.

Come anticipato nell'incipit, scoprirai un'inattesa alleanza tra Mario, Bowser, Peach e due personaggi originali, come Mallow e Geno! Essendo un rpg ti troverai a leggere molto ma anche di combattimenti ce ne sono molti durante il cammino, ma c'è la possibilità di uscirvi in caso si presentino spesso e di continuare a giocare.

Super Mario RPG è questo e tanto altro ancora! Su Nintendo Switch ora è scontato del 20%, quindi lo paghi solo 47,90 euro!

