Super Promo Sky: Sky TV e Netflix in offerta a 14,90€ al mese per 18 mesi

È tempo di Super Promo in casa Sky. Il piano Intrattenimento plus, che include Sky TV e Netflix, è in offerta a 14,90 euro al mese per 18 mesi invece di 30 euro, il prezzo più basso di sempre. Per aderire alla promo è sufficiente collegarsi alla pagina dedicata del sito ufficiale e premere sul pulsante Acquista online. L’offerta è valida fino al 18 febbraio.

Gli abbonati a Intrattenimento plus hanno accesso alle serie e agli show per tutta la famiglia di Sky TV, più l’intero catalogo di Netflix. E scaricando l’app Sky Go, i programmi Sky sono visibili da subito.

Super Promo Sky: Intrattenimento plus al prezzo più basso di sempre

Al momento non esiste un piano migliore di Intrattenimento plus per gli appassionati di serie televisive, sia a livello di qualità che per numero di contenuti. Questo grazie all’unione di Sky TV e Netflix.

Qualche esempio? Tra le ultime uscite di febbraio su Sky segnaliamo la quarta stagione di True Detective Night Country, con protagonisti Jodie Foster e Kali Reis.

Per i più romantici, dal 16 febbraio debutterà la serie TV Sky Original Un Amore, con Stefano Accorsi e Micaela Ramazzotti. Chi ama invece l’azione, ha la possibilità di guardare la terza e ultima stagione di Warrior, in aggiunta alla seconda stagione della serie Le indagini di Roy Grace.

Da non perdere infine la serie televisiva Morte a Parma – L’ultima danza di Katharina, un appassionante thriller giudiziario con al centro la vicenda riguardante una ballerina di nightclub.

E da marzo, su Sky Uno, andranno in onda le prime puntate della nuova stagione di Pechino Express, l’adventure-game condotto da Costantino della Gherardesca, che quest’anno vedrà Fru dei The Jackal nelle vesti di inviato speciale.

Il piano Intrattenimento plus è in offerta al prezzo più basso di sempre su questa pagina: tutte le serie e gli show di Sky TV insieme all’intero catalogo di Netflix a soli 14,90 euro al mese per 18 mesi. Volendo, è possibile anche personalizzare il piano aggiugendo Sky Cinema a soli 5 euro in più (prezzo a 19,90 euro al mese anziché 44 euro), oppure Sky Sport a soli 10 euro in più (24,90 euro al mese invece di 50 euro).

