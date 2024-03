Super sconti Logitech alla Festa delle Offerte di Primavera di Amazon

Grazie alla Festa delle Offerte di Primavera di Amazon, sono molti i prodotti Logitech oggi in sconto. Approfitta subito delle promo in corso e compra i migliori accessori per PC e Mac che completeranno la tua postazione di lavoro o gioco. Non aspettare: le offerte finiranno presto!

Logitech protagonista della Festa delle Offerte di Primavera di Amazon!

Sono molti i prodotti a marchio Logitech disponibili in sconto grazie all’evento delle offerte Amazon in occasione della Primavera. Ecco selezionate quelle più interessanti:

Mouse G502 Hero: un prodotto da gaming con cavo davvero interessante e perfetto per l’utilizzo quotidiano. Oggi è in sconto Amazon del 13% e costa solo 39,99€. Il rapporto qualità prezzo è elevatissimo!

Cuffie gaming G432: le più apprezzate da tutti i gamer oggi sono in sconto! Il prezzo? Solo 39,99€ grazie al ribasso Amazon del 18%. Si tratta di un prodotto dall’indiscussa qualità con un segno particolare: il microfono particolarmente prestante. Un prodotto da non lasciarsi scappare!

Mouse M330: il Logitech silenzioso e portatile! Oggi in super sconto Amazon dell’8%: costa solo 23,99€. Il dispositivo si collega al vostro computer esclusivamente tramite un dongle USB-A integrato. Segni particolari: la batteria dura fino a due anni!

Logitech POP Keys: la tastiera più giocosa dell’azienda è in sconto Amazon del 7%! Oggi costa solo 65€! Si tratta di una tastiera molto bella e divertente: ha una funzionalità esclusiva per la gestione delle emoji e, se abbinata ad una scrivania di ragazzi o più giovani, è senza dubbio il tocco di colore che manca. Non rinuncia al comfort e alla versatilità: gestisce anche questa fino a 3 dispositivi differenti!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.