SUPER SCONTO DEL 40% sul set da 3 Videocamere di sicurezza Blink Outdoor

Per avere un monitoraggio costante di casa, soprattutto se sei spesso in viaggio per lavoro, utilizza la Videocamera di sicurezza in HD Blink Outdoor! Oggi il set da 3 è disponibile su Amazon a soli 137 euro con un mega sconto del 40%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, una mega promozione del genere non capita tutti i giorni!

Videocamera di sicurezza in HD Blink Outdoor: funzionalità e modalità di utilizzo

La Videocamera di sicurezza in HD Blink Outdoor è un gadget di ultima generazione che ti permette di monitorare la casa giorno e notte con la visione notturna a infrarossi.

Si caratterizza per un’autonomia lunghissima in quanto può funziona fino a due anni con due batterie AA al litio incluse nella promozione. Inoltre è in grado di resistere agli agenti atmosferici e aiutarti a proteggere la tua casa all’interno o all’esterno a prescindere dal meteo, quindi sia con il sole che con la pioggia.

La modalità di utilizzo è semplicissima con una configurazione che puoi effettuare in pochi minuti: questo vuol dire che non sono necessari cablaggi o un’installazione da parte di professionisti, ma potrai attivare il dispositivo in piena autonomia nella massima facilità.

Un’altra caratteristica di spicco è la sua compatibilità con Alexa, quindi potrai utilizzare dei semplici comandi vocali per monitorare la casa tramite i dispositivi con integrazione Alexa.

