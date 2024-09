Super sconto di 150€ sul Samsung Galaxy Tab S9 FE: offerta limitatissima

Se hai bisogno di un tablet di ultima generazione super prestante ed affidabile, abbiamo la soluzione adatta a te! Si tratta del Samsung Galaxy Tab S9 FE, oggi disponibile su Amazon a soli 399 euro con uno sconto mega del 27%.

In questo modo potrai risparmiare ben 150 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Approfitta il prima possibile della maxi offerta, gli articoli stanno per terminare!

Samsung Galaxy Tab S9 FE: specifiche tecniche e funzionalità

Il Samsung Galaxy Tab S9 FE è un tablet top di gamma che, grazie ad una serie di specifiche tecniche all’avanguardia, è in grado di soddisfare qualsiasi tipologia di esigenza.

È dotato del processore Exynos 1380 con una RAM da 6 GB che permette di effettuare tutte le operazioni, anche quelle più complesse, in maniera super efficiente e velocissima. Inoltre ha una memoria interna da 128 GB per conservare tutti i tuoi dati e i tuoi file, anche quelli più pesanti, ed averli sempre a portata di mano in caso di necessità.

Questo modello vanta, inoltre, un display da 10.9 pollici super luminoso anche all’aperto in particolare grazie alla Vision Booster che ti permette ti avere una visibilità ottimale anche sotto il sole diretto. Nella promozione è inclusa anche la S Pen inclusa resistente all’acqua che ti permette di scrivere e disegnare in maniera precisa e fluida in ogni occasione.

Per finire, il tablet offre un’autonomia super estesa e basteranno pochi minuti con il Caricatore USB Type-C Super Fast Charging da 25W per avere l’energia di cui hai bisogno.

