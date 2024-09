Super sconto di 400€ sull'Apple MacBook Pro con chip M3 Pro

Ti presentimao un pc portatile top di gamma che oggi è disponibile ad un prezzo davvero mai visto prima! Parliamo dell’Apple MacBook Pro con chip M3 Pro, al momento acquistabile su Amazon a soli 2.199 euro grazie ad un mega sconto del 15%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 400 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Cosa aspetti? Una promozione del genere non capita tutti i giorni!

Apple MacBook Pro con chip M3 Pro: le specifiche tecniche

L’Apple MacBook Pro con chip M3 Pro è un vero e proprio concentrato di potenza, con specifiche tecniche davvero impressionanti.

È dotato del chip Apple M3 Pro, con una CPU fino a 12-core e una GPU fino a 18-core, che permette di svolgere nella massima efficienza e fluidità anche i lavori più impegnativi, che si tratti di rendering di intricati contenuti in 3D o di sviluppo di modelli trasformatori con miliardi di parametri.

Inoltre vanta un display Liquid Retina XDR da 14,2″ con una gamma dinamica estrema che ha più di 1000 nit di luminosità per contenuti HDR spettacolari e una visualizzazione impeccabile anche sotto la luce diretta del sole.

In più, questo modello dispone di una videocamera FaceTime HD a 1080p, tre microfoni in array di qualità professionale e un sistema a sei altoparlanti con audio spaziale per effettuare videochiamate e conference call più realisiche che mai.

