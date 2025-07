Super sconto Prime Day: il termostato tado° X torna al minimo storico

Se cerchi un dispositivo che unisca efficienza energetica, praticità e tecnologia all’avanguardia, grazie al Prime Day 2025 il termostato intelligente tado° X a -45% è ciò che fa per te. Disponibile su Amazon a 99,99 euro, invece che a 199,99 euro, è una scelta eccellente per migliorare il comfort della tua casa, riducendo drasticamente i consumi di gas dei termosifoni.

Una vera centrale termica per la tua casa

Il tado° X si distingue per la sua compatibilità con diversi sistemi di riscaldamento, come caldaie a gas (anche con supporto OpenTherm), pompe di calore e impianti a pavimento. L’app dedicata, facile da usare, ti permette di gestire la temperatura in modo intuitivo.

Tra le funzionalità più apprezzate spicca il Geofencing avanzato, che regola automaticamente il riscaldamento in base alla tua posizione. Inoltre, il rilevamento delle finestre aperte è integrato e non richiede sensori aggiuntivi, semplificando ulteriormente la gestione del tuo impianto.

Non è necessario essere esperti di tecnologia per installare il tado° X. Il pacchetto include tutto ciò di cui hai bisogno: termostato cablato, il Bridge X e persino batterie supplementari come bonus esclusivo per i clienti Amazon. Grazie a un design intuitivo, puoi configurarlo autonomamente in pochi semplici passaggi, senza dover chiamare un tecnico specializzato. E se la connessione internet dovesse mancare il dispositivo continua a funzionare, garantendo il massimo dell’affidabilità.

Grazie alla compatibilità con Amazon Alexa, Google Assistant e Apple Siri, puoi controllare il riscaldamento con semplici comandi vocali. Il supporto ai protocolli Matter e Thread garantisce una comunicazione fluida e stabile con altri dispositivi smart, rendendo il tado° X un elemento centrale della tua casa intelligente. Per sfruttare appieno queste funzionalità, è sufficiente utilizzare il Bridge X incluso nella confezione.

Vuoi massimizzare i vantaggi del tuo termostato? Con il servizio opzionale “Auto-Assist”, disponibile a 3,99 euro al mese o 29,99 euro l’anno, puoi accedere a funzionalità avanzate come analisi dettagliate dei consumi e consigli personalizzati. Inoltre, l’abbonamento è flessibile e può essere disdetto in qualsiasi momento.

Con dimensioni compatte di 10,4 x 1,8 x 10,4 cm e un peso di soli 520 grammi, il tado° X si integra perfettamente in qualsiasi ambiente. Alimentato da batterie AAA incluse, è progettato per offrire un’esperienza utente senza compromessi. La confezione include anche viti, tasselli, pad adesivi e un adattatore di rete compatibile con prese europee e britanniche, assicurando che tu abbia tutto il necessario per iniziare subito.

L’offerta Prime Day: minimo storico

Il termostato intelligente tado° X ha un prezzo di listino di 199,99 euro, ma oggi su Amazon è in sconto del 45% in occasione del Prime Day 2025 e costa soltanto 99,99 euro. E’ il prezzo minimo storico, non fartelo scappare!

