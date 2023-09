Supporto universale per auto a META' PREZZO, approfittane ADESSO

Avere un supporto per auto che non caschi ogni volta che vi inseriamo il telefono e che ci offra una piena visuale del telefono senza però mettere a rischio la nostra guida è molto importante. In un’epoca che ci vede perennemente connessi, ma anche per trasformare lo smartphone in un navigatore efficace e ben in vista. E allora perché non approfittare dello sconto del 43% che fa crollare il prezzo del supporto universale da auto Belkin a soli 16,99 euro! Una spesa praticamente irrisoria, per ricevere comodamente a casa un oggetto molto utile, capace di rotare a 360 gradi e di adeguarsi a più modelli di telefono, quindi lo userai anche se eventualmente lo cambierai. Molto facile poi l’inserimento dello smartphone, anche per le persone più impacciate.

Supporto universale da auto Belkin: le caratteristiche

Ergonomico e bello da vedersi anche quando non lo si usa, questo supporto da auto universale di Belkin mantiene il tuo smartphone facilmente accessibile e agganciato in tutta sicurezza sia al parabrezza che al cruscotto. Con un alloggiamento regolabile, compatibile con telefoni fino a 6 pollici (15,2 cm) di larghezza, il sistema di gestione del cavo di ricarica e la capacità di ruotare di 360° per molteplici angoli di visualizzazione. Può essere regolato per sostenere telefoni fino a 6 pollici (15,2 cm) di larghezza. Il supporto si piega di 90° e ruota di 360° per consentirti di impostarlo facilmente all’angolazione a te più conveniente. Integra inoltre un adattatore per cruscotto, quindi puoi scegliere dove inserirlo in base alle tue esigenze.

Ecco alcuni dei tanti telefoni compatibili con questo accessorio: iPhone 5/5s, iPhone 5c, iPhone 6, iPhone 6 Plus, Galaxy S4, Galaxy S5, Galaxy S6, Galaxy S6 edge, Galaxy Note 3, Galaxy Note 4, Nokia N9, Nokia 500, Nokia X7, Nokia E6, Nexus Galaxy, Nexus 7, iPhone 11 Pro Max, iPhone SE, iPhone 11, iPhone XS, iPhone 8, Samsung, LG, iPhone XR, iPhone 8 Plus, Samsung Galaxy S10, iPhone 11 Pro.

Dunque, fai tuo questo supporto universale da auto Belkin con soli 16,99 euro, approfittando dello sconto del 43%! Che però, essendo un’offerta, non durerà ancora per molto!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.