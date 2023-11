Con questo supporto per doppio monitor in OFFERTA non ti sfuggirà più nulla!

Se hai bisogno di confrontare due monitor, per esempio per seguire i grafici di borsa, un lavoro complesso di design, guardare due eventi contemporaneamente, avere sotto mano due diverse prospettive nel gaming e tante altre ragioni, questo Supporto per Doppio Monitor di Bontec fa per te! Ogni lato può supportare schermi tra i 13″ e i 27″! Supporto autoportante da scrivania per 2 monitor LCD e LED. VESA da 75x75mm o 100x100mm. Peso massimo sostenuto fino a 10 kg! Oggi lo paghi solo 37,38 euro, grazie allo sconto del 5%!

Supporto per Doppio Monitor Bontec: le caratteristiche

Il Supporto per Doppio Monitor Bontec permette di installare due schermi affiancati per liberare lo spazio della scrivania. Supporta due schermi da 13 “-27” e può tenere il peso di monitori di 10kg per ogni braccio. Adatta a tutti i schermi piatti e televisori con VESA di dimensioni di 75x75mm o 100x100mm. La piastra VESA è adattabile e smontabile per installazione facilmente. Caratterizzato da inclinazione + 90° / 90°, girevole a 180° e rotazione a 360° per la flessibilità eccellente, Lunghezza massima di estensione del braccio e’ 430 mm, regolazione in altezza per un angolo di visione ottimale.

Perfetto per multitaskers, progettisti, programmatori, ecc. E’ possibile installarlo in 2 modi, così che ognuno potrà soddisfare le proprie esigenze. Viene fornito completo di istruzioni molto dettagliate e intuitive e tutti gli accessori necessari per una installazione semplice. Anche per chi non è proprio avvezzo al fai-da-te.

Il comodissimo Supporto per Doppio Monitor di Bontec oggi lo paghi solo 37,38 euro, grazie allo sconto del 5%!

