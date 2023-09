ADDIO cervicale: supporto per Monitor in offerta a tempo!

Quando siamo davanti al Pc, la postura è molto importante per non ritrovarsi con fastidiosi mal di schiena, dolore a gomiti e polsi, nonché l’insorgere o l’aggravamento ove già esistente di una cervicale. Il supporto per Monitor RICOO in offerta risolve parte di questo problema (l’altra è ovviamente relativa alla sedia che utilizziamo). Infatti, con solo 49,90 euro porterai a casa un supporto per monitor Pc girevole e inclinabile con uno sconto a -17%!

Come vedremo meglio a breve, RICOO Supporto monitor scrivania TS8711 + come detto girevole, inclinabile, per schermi che vanno dai 15 ai 30 pollici, ovvero in un lasso di centimetri compreso tra i 38 e i 76 cm. In dote vanta anche un Braccio schermo PC Staffa universale VESA delle seguenti dimensioni: 75 x 75 100 x 100 cm.

Supporto per monitor RICOO: le caratteristiche

Vediamo le caratteristiche tecniche del monitor RICOO: è un braccio singolo da tavolo è orientabile 180 gradi, con sostegno con inclinazione flessibile da +/-90 gradi. E ancora: rotazione a +/-90 gradi del pannello frontale, altezza della base è regolabile a mezzo di molla meccanica. Ecco tutti i tipi di monitor adattabili: 38cm/15″ 43cm/17″ 48cm/19″ 51cm/20″ 53cm/21″ 56cm/22″ 58cm/23″ 61cm/24″ 66cm/26″ 69cm/27″ 76cm/30″ pollici. Dunque per tutte le esigenze.

Oltre alle dimensioni dello schermo, regge bene anche il peso fino a 8 kg. Fissaggio con morsetto, adatto per VESA standard (75×75 100×100 cm). Riguardo le marche, è adatto a tutti i produttori e brand, anche per agli schermi curvo. Così potrai lasciarti avvolgere ancora di più dal tuo monitor mentre giochi a game di avventura o di sport. Chiudono il comparto: Mounting bracket, Rialzo per monitore computer, Attacco multifunzione, Staffe tavoli, Appoggio, Piedistallo, Piede monitor. Insomma, con soli 49,90 euro porti a casa un supporto per monitor adatto a tutte le esigenze: ufficio, gaming studio, home-office! Ma devi affrettarti, perché lo sconto del 17% è un’offerta a tempo e già molti ci stanno facendo un pensierino.

